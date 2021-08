L'Alcora arrancará las fiestas del Cristo el sábado 28 de agosto, a las 23.00 horas, con la actuación del grupo de pop Dvicio. Un quinteto formado por Andrés y Martín Ceballos, Luis Gonzalvo, Alberto Gonzalez y Nacho Gotor que saldrán al escenario de la capital de l'Alcalatén, en un acto adaptado a la situación sanitaria, siendo el aforo limitado para garantizar el cumplimiento de la normativa anticovid. Las entradas ya están disponibles en la plataforma enterticket.es

Pop de alta precisión, energía arrolladora, ideas brillantes. Son los ingredientes básicos de Dvicio, una banda que en unos pocos años ha conseguido hacerse un sitio entre los imprescindibles de la escena musical española. Recogen los frutos de una trayectoria marcada por la sencillez y la sinceridad, dos rasgos que ayudan a entender mucho mejor el fenómeno Dvicio.

Desde que irrumpiera en 2014 con 'Justo ahora', su primer álbum, Dvicio se ha mantenido en las listas de éxito, se ha embolsado los premios más importantes y ha ofrecido los conciertos más recordados, gracias a un constante goteo de buenas canciones con éxitos iniciales tan rotundos como 'Paraíso' o 'Enamórate'.

Se reforzaron en 2017 con ese 'Qué tienes tú de tan largo recorrido', origen de nuevos premios, giras y visitas al extranjero, particularmente a una Latinoamérica que los adora. Y ya en 2020 llegó 'Impulso', su tercer trabajo de estudio, un refrescante cóctel de pop enérgico y actitud. Todo ello, jalonado con nuevos hits tan indiscutibles como '5 Sentidos', 'Dosis' o 'Capítulos'.

'Impulso' que será buena parte de lo que ofrecerá en l'Alcora es un álbum sorprendente fruto de una riqueza estilística adquirida a través de los años por un grupo de amigos que nunca llamaron a la puerta, simplemente la tumbaron.

Otros actos musicales

Las fiestas alcorinas también contarán con otras actuaciones musicales como la de Tributo a Queen, In Vivo, UFA Urban Festival Alcora, el espectáculo de la Grupestra Centauro "un passeig per la terreta" , la Agrupació Musical l’Alcalatén, On! dance, Tiranta Teatre, el Grup de Dances Font d’Aixart acompañado de la Rondalla l’Alcalatén, la Escuela de Música, Taller de la Big Band L’Alcora Secret Society, y la Ronda al Cristo del Calvario, entre otras. Unas se realizarán en la Pista Jardín y otras en la plaza del Ayuntamiento.