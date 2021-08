No hace falta ser un pintor o un escultor vanguardista para intentar crear arte con elementos que por sí solos no rezuman demasiada belleza estética. Que se lo digan, si no, a los vecinos de Vilafranca y Forcall, que han echado mano de enseres domésticos de lo más cotidianos en su día a día para no solo darle una segunda vida a estos productos, sino sobre todo ayudar a decorar y embellecer las calles de una forma muy artesanal.

Un ejemplo es el del joven estudiante vilafranquino Javier Soligo, que realizó el pasado mes de julio, como trabajo de final del grado en Bellas Artes, un proyecto para adornar entornos urbanos. En concreto, la calle Mayor de su localidad natal. El motivo ornamental ha sido muy simbólico, ya que 500 calcetines de la marca local Marie Claire han llenado los balcones de prácticamente todo el municipio.

Vínculo con Marie Claire

La propuesta empezó con la realización de 300 postales que vendieron en una tienda de la población y, con el dinero que obtuvo, compró 798 calcetines, aunque finalmente no todas las prendas fueros necesarias para esta exposición a pie de ventana. El proyecto muestra así la pieza de vestir más arraigada a Vilafranca, ya que la localidad está estrechamente ligada a la fábrica, por lo que esta muestra de calcetines también es un apoyo por los problemas económicos que ha tenido Marie Claire en estos últimos tiempos, y más con la pandemia.

La alcaldesa, Silvia Colom, explica a Mediterráneo que es una iniciativa particular de Soligo, pero que desde el Ayuntamiento "le han brindado todo el apoyo".

Este tipo de arte doméstico también puede verse estos días en Forcall, donde los vecinos decoraron la calle de la Pelota, en este caso como parte de una iniciativa dentro de su semana cultural.

El consistorio pidió a los habitantes que facilitaran botellas de plástico, que luego cortaron para introducir cintas y colgarlas en las fachadas para dar colorido y ambiente a este vial de la localidad.