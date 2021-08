Trece meses después de que se anunciara el inicio del trámite, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el informe de evaluación ambiental sobre el proyecto de estabilización de un tramo de la playa de les Marines de Nules, último paso indispensable para proceder a la licitación de la que será la segunda intervención de las contempladas para la regeneración del litoral sur de Castellón después de Almenara.

La subdelegada del Gobierno en la provincia, Soledad Ten, confirmó personalmente al alcalde de la localidad, David García, la publicación de este documento, al tiempo que le avanzó que el paso siguiente es la licitación, aunque sin establecer ningún plazo.

García, escéptico en cuanto a la gestión de la problemática de la costa por parte del Gobierno estatal, celebró el progreso, aunque incorporó un matiz. La inversión prevista «afecta solo a un tramo de les Marines que no supone ni una quinta parte de esta playa», por lo que aseguró que «esto no es lo que necesita el municipio» porque las actuaciones de protección en el resto de esta playa y en las de l’Alcúdia, Bovalar y Ratjadell no tienen ni siquiera anteproyecto», lo que evidencia que el problema de desprotección del litoral de Nules, está muy lejos de solucionarse, «queda muchísimo por hacer».

Desconfianza de los anuncios

Incluso con la publicación del informe en el BOE, García fue contundente ayer al asegurar que «los hechos son los que valen» y, salvo avances más significativos, siguen mostrando su desconfianza frente a los compromisos o anuncios verbales, y por lo tanto mantendrán la presión ante las autoridades competentes, pues no se sabe cuándo van a licitar las obras.

El alcalde está, de hecho, convencido de que las movilizaciones llevadas acabo hasta el momento «han tenido su efecto en Madrid», por lo que avanza en que el municipio seguirá reivindicando la protección de su costa con el mismo énfasis hasta que se invierta «en la regeneración en todos sus tramos», remarcó por último.

Críticas a la lentitud desde el PP

Coincidiendo con este anuncio, el Partido Popular provincial advirtió de que los plazos para la redacción del informe han sido más largos, pues han transcurrido, según indicaron ayer, dos años desde que se redactó el documento en el mes de julio del 2019. En este sentido, el senador popular, Vicente Martínez, lamentó que «no podemos tener unos gestores tan lentos al frente de proyectos urgentes para frenar la regresión» y señaló a los fondos europeos como «una oportunidad» para aportar financiación.