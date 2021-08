Cuatro de los municipios de Castellón a los que se les ha impuesto el toque de queda hasta el 6 de septiembre celebran durante las próximas semanas sus fiestas patronales, por lo que los ayuntamientos han tomado una serie de decisiones que afectan a la limitación de los encuentros sociales en casals, peñas y garitos, que se producirían durante estas fechas para evitar contagios por el covid. Las medidas adoptadas dependen de cómo cada localidad vive sus tradiciones populares. El denominador común es evitar la organización de actos que pudiera suponer una aglomeración de gente y cada localidad ha actuado en respuesta a sus costumbres de celebración particulares.

Los vecinos de l’Alcora y Segorbe viven sus fiestas populares en citas en garitos, por lo que la postura de ambos consistorios al respecto es idéntica, al encontrarse en casas o bajos particulares, y ya han informado a los usuarios de que deberán regirse por las restricciones establecidas para las viviendas particulares: no podrán reunirse más de 10 personas.

En el primer caso, las peñas ya están programando las comidas en restaurantes con mesas de hasta 10 comensales y el alcalde, Samuel Falomir, ya ha advertido de que se vigilará el cumplimiento de la norma en los locales. Informa Javier Nomdedeu.

La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, señaló que, sobre todo la gente joven se reúne en los típicos garitos todo el año, donde, por el covid, no pueden concentrarse más de una decena de personas y se vigilará su cumplimiento. En cuanto a la semana de toros, al no haber todos los actos como es costumbre, tampoco se contemplan problemas de reuniones de peñas taurinas, de ahí que no se hayan establecido prohibiciones expresas.

Prohibición en Nules

Algo que sí ha sucedido en Nules, pues aunque no tiene toque de queda, desde el Ayuntamiento se controlará la no apertura de los casals.

Por contra, en Benicarló, la primera edil, Xaro Miralles, confirmó ayer que "no se va a abrir por segundo año consecutivo". En este municipio, las agrupaciones de vecinos se concentran en un lugar habilitado por el Ayuntamiento. La alternativa que han planteado las peñas ha sido organizar "actividades para todos los públicos por las tardes y al aire libre", como concursos de degustación de sandía, de guinyot o citas infantiles.

Otra localidad en fiestas será Alcalá, aunque desde el Ayuntamiento confirmaron que no prevés problemas pues no existe tradición de casals o collas, y "las peñas se reunían en los toros o en las paellas y no se van a hacer".