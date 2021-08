Benicàssim inicia esta semana una nueva fase en el proceso de inmunización de la población, al anunciarse una convocatoria masiva de vacunación de residentes en la localidad mayores de 12 años, sin cita previa.

Mientras esta semana Sanitat anunciaba la administración de 48.612 dosis a personas que, por distintos motivos, todavía no habían recibido ningún pinchazo, citándolas de nuevo, el Ayuntamiento de Benicàssim amplia ese llamamiento y facilita el acceso a la protección contra el covid-19 invitando a las personas interesadas a acudir a vacunarse tanto el martes como el miércoles sin más requisito que aportar su tarjeta sanitaria y estar domiciliados en la localidad.

Quienes quieran beneficiarse de este modelo, más flexible, podrán hacerlo el martes, de 8.00 a 20.00 horas o el miércoles de 8.00 a 13.00 horas, en el polideportivo municipal.

Horario flexible

Con el proceso ordinario completado, pues en la provincia ya se ha citado a todos los mayores de 12 años, las autoridades sanitarias quieren facilitar la vacunación a quienes no han podido acudir cuando fueron convocados o no lo hicieron porque tenían dudas. El propósito es alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo, y una manera de hacerlo es que cada cual vaya a vacunarse cuando pueda y no cuando lo citen.

La necesidad de llegar al máximo de gente posible encuentra una justificación de paso en los últimos datos e informes de expertos, que demuestran que el virus está volviendo a afectar a quienes primero se vacunaron, las personas mayores en las residencias. Aunque la mayoría de los ancianos que se están contagiando en la actualidad presentan casos asintomáticos o muy leves, los especialistas recuerdan que ninguna vacuna es 100% efectiva, ni todas las personas vacunadas responden de la misma forma ante la posibilidad de contagio. Incluso vacunados, hay individuos con sistemas inmunitarios más debilitados que responden peor o incluso no lo hacen ante los fármacos. También apuntan a las variantes del virus más contagiosas y a la reactivación de la vida social.