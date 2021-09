El Ayuntamiento de Betxí anunció ayer la XXIII edición del Festival Bagatge con una amplia programación que mezcla humor y circo con la finalidad de asegurar el espectáculo y el entretenimiento para todos los públicos. De este modo, el show regresará a las calles de la localidad este viernes y la propuesta incluye eventos durante todo el fin de semana.

El alcalde, Alfred Remolar, y la concejala del área, Nuria Meneu, junto con los organizadores del evento, Sergio Chaves y Marisa Ibáñez, de la compañía Troupe Malabó, presentaron el programa, que se desarrollará en el frontón municipal y en el ágora de Rural Nostra.

En el transcurso de acto, Remolar destacó la apuesta "por la cultura en tiempos de pandemia", si bien en todas las propuestas anunciadas seguirán "las medidas decretadas por las autoridades sanitarias por el covid-19 para que el público pueda disfrutar de los espectáculos de una forma segura", concretó el alcalde.

Programación

El festival arrancará este viernes, a las 19.00 horas, con el espectáculo que lleva por título Rojo Estándar, de la compañía La Nórdica. Se trata de una unión de circo y danza y está dirigido para todas las edades. Otras actuaciones que tendrán lugar durante el fin de semana son Karpaty ,de Troupe Malabó; Here we go!, de Guga i Silvia; Maletes de Terra, de la compañía Visitants; y Mr Blue Sky de La Fam. El colofón final será el domingo, día 5, a partir de las 19.30 horas, con The Circus Show, a cargo de Purpurina Circus.