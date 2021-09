A veces no somos conscientes de que actos tan simples y cotidianos como subir un escalón pueden significar todo un mundo para otras personas. Por eso, y en aras de avanzar hacia unas fiestas más inclusivas, el Ayuntamiento de Burriana ha preparado un carafal adaptado para los aficionados en silla de ruedas en la plaza portátil que acogerá la feria taurina de la Misericòrdia. Desde la Asociación Colectivo de Discapacitados (ACODIS) se muestran muy agradecidos porque un año más pueden vivir, como cualquier otro ciudadano, el evento insignia de los festejos patronales de la ciudad.

La iniciativa no es ninguna novedad ya que, desde hace muchos años, el recinto de la vila cuenta con un espacio reservado para las personas con discapacidad. No obstante, el vicepresidente de la entidad, Vicente Morató, destaca que "con el cambio de localización por el covid no sabíamos si iba a ser posible, pero gracias al esfuerzo de toda la organización han conseguido ubicar el carafal para nosotros".

La pandemia ha trastocado todo lo que hasta ahora dábamos por sentado, sin embargo, no ha conseguido frenar la oleada de solidaridad y empatía hacia todos aquellos que encuentran dificultades de movilidad en su día a día. En anteriores ocasiones, el espacio estaba habilitado para todos los vecinos con minusvalía física o intelectual que lo solicitasen, pero la necesidad de distanciamiento para evitar el contagio y el evidente impedimento de las escaleras ha hecho que se reduzca a los usuarios con silla de ruedas.

La presidenta de ACODIS, Manuela Andrés, informa que "la propuesta está abierta a a toda la ciudad, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros para organizar el espacio por días". Habrá lugar para ocho sillas de ruedas junto a sus acompañantes con posibilidad de ampliarlo.

Confiesa que ella misma es una gran aficionada a los toros y que disfruta mucho del ambiente que se respira en fiestas. Y es que, el colectivo es un agente muy implicado en los actos festivos patronales en los que participan con la organización de una degustación de tortilla gigante que cuenta con numeroso respaldo de la población.