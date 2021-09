La Conselleria de Educación ha optado por incorporar un quinto autobús para los alumnos que inicialmente no habían obtenido la ayuda al transporte escolar tras asegurar haber estudiado "caso por caso" estas exclusiones, que en Vinaròs eran de casi medio centenar de estudiantes del instituto.

De este modo, en la jornada de hoy los estudiantes de ESO ya podrán acudir al instituto en el transporte público.

Tal y como publicó en su edición de ayer Mediterráneo, un colectivo de madres y padres de alumnos de Vinaròs acusaron a la administración autonómica de "trato discriminatorio" por haberles excluido inicialmente de estas ayudas, asegurando que cumplen con la distancia de más de 3 kilómetros si acuden al centro educativo por una ruta segura y sin cruzar la N-340a. Señalaron que los afectados eran todos de primer año y algunos tenían vecinos con hijos que realizan exactamente el mismo trayecto que en años anteriores y habían obtenido la ayuda.

Tras conocer la reacción de Conselleria, algunos afectados señalaron a este periódico su satisfacción: "Estamos agradecidos porque finalmente se haya concedido la plaza a nuestros hijos e hijas al poner la Generalitat un quinto autobús, aunque hemos tenido que insistir". No obstante, lamentaron que "desde que se publicó la lista de espera todo ha sido desinformación por parte de Conselleria, ya que en un primer momento nos dijeron que los alumnos tendrían plaza, y después que lo estaban estudiando y no se sabía si tendrían o no".

Por otro lado, algunas familias habían comprado el abono trimestral, con un coste de alrededor de 150 euros, ante el problema que tenían. Ayer les confirmaron desde Amsa, la compañía que gestiona el transporte en la localidad, que les devolverán el dinero correspondiente.