La Asociación de Vecinos de la Playa de Almassora denuncia el mal estado de las aceras de la playa de Almassora. "Se han caído niños con patinetes y bicis, ponemos incidencias y no obtenemos respuesta por parte del ayuntamiento", destaca la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Playa de Almassora, Mª Carmen Sanz.

La entidad pone como ejemplo el incidente que ocurrió el pasado viernes cuando un varón que realizaba deporte cayó sobre una de las aceras deterioradas, ubicada en el Camí l’Om Blanc en la playa de Almassora. El perjudicado ha afirmado a este periódico: "Voy a denunciar lo sucedido en el SIAC del Ayuntamiento". Además, añade: "Tuve suerte de no romperme nada, solo me he magullado parte de la cara, la rodilla y el hombro".

Por su parte, el concejal de playas, José Antoni Trenco relata: "Este verano se ha desgastado más el tramo y ha saltado la capa de hormigón, por ello vamos a enviar técnicos municipales lo antes posible para que cubran los abujeros de la aceras en malas condiciones".