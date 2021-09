La Comisión Consultiva de Bous ratificó ayer por unanimidad el protocolo de la secretaría autonómica de Seguridad y Emergencias --ya en poder de Sanitat--, y trasladan así la responsabilidad a la Conselleria que dirige Ana Barceló para posibilitar el retorno de los toros a las calles en la orden de restricciones para frenar la pandemia que se dará a conocer el 27 de septiembre. También acordaron agilizar la burocracia para acelerar el retorno del bou al carrer en octubre.

En la citada comisión están representados, además de los organizadores de festejos --a través de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat--, los ganaderos, los colegios profesionales de veterinarios, médicos, enfermería y arquitectos, la policía autonómica y la Unió d’Emboladors, además de técnicos de las conselleries de Agricultura y Sanitat, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, y tres alcaldes de cada provincia, por Castellón participó el de Vila-real, José Benlloch.

Desde la Federación de Peñas, tras este acuerdo, han animado a las comisiones y ayuntamientos a iniciar la próxima semana los trámites para organizar festejos, de forma que, a partir del 27 de septiembre, solo tengan que incorporar el plan de contingencia que fije el reglamento pertinente.

Porque para el sector, llegados hasta este punto, «la negativa no es posible ni sería tolerable». Como remarcó una vez más el presidente de la entidad, Vicent Nogueroles, un no a estas alturas demostraría que «estaríamos ante un problema ideológico y no sanitario».

Como Sanitat aún no se ha pronunciado al respecto en ningún sentido, y a pesar de la confianza en que todo está listo para el regreso de los bous al carrer, la prudencia les lleva a advertir que «no podemos asegurar al 100 por 100 que se autorizarán los festejos en las calles, aunque parece ser que ya es una realidad».

Castellón da su apoyo

Benlloch, en representación de los alcaldes de la provincia, dio ayer su respaldo al protocolo elaborado que «es fruto del trabajo realizado desde la responsabilidad y la prudencia». El munícipe de Vila-real remarcó que «es el momento de la desescalada en todos los ámbitos, también en el bou al carrer, por lo que espero que Sanitat valore positivamente la propuesta».

Ayuntamientos y organizadores están expectantes y con muchos trámites avanzados para octubre. Es el caso de Almassora que, salvo imprevistos, organizaría el esperado encierro de cerriles los días 12 o 16 pero, según ha podido saber Mediterráneo, tras lo decidido ayer cobra fuerza la opción de celebrarlo el 9 de octubre, inaugurando así la sui generis temporada taurina en las calles. Otro municipio que pretende realizar bous lo más pronto posible es Moncofa.

Por otro lado, con los toros comprados y el programa listo para ser impreso, están las patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó. La alcaldesa, Tania Baños, avanzó ayer que «el 16 de octubre habrá toros en la Vall», y no el día 9, como inicialmente tenía previsto la comisión. Responsables de Sant Roc también avanzan que hará toros.

La Federación de Peñas de Bous al Carrer anima a los organizadores a «revisar cajones, pilones, cadafals y toriles» y preparar toda la documentación. Iniciarán una tensa espera para el sector, que fía su futuro inmediato a la interdepartamental de la Generalitat.