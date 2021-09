El jueves por la tarde se repitió una imagen muy común en Nules tras intensas lluvias: un coche se quedó atrapado en el paso subterráneo del camí la Mar, bajo la vía del tren. Sin embargo, en esta ocasión, tras esta escena hay una intensa polémica por el papel que jugó la Policía Local en el rescate de dos ocupantes.

La familia de los dos vecinos afectados, dos personas de avanzada edad, de 75 y 83 años, denunció en redes sociales que los agentes que acudieron a la zona se limitaron a poner una valla y, a pesar de que la mujer les pidió ayuda, pues el agua había alcanzado las ventanillas del vehículo, se marcharon sin acercarse a auxiliarlos.

"Intentaron pasar por el puente y no pudieron cruzarlo. Es su culpa, no vieron bien el nivel del agua, pero no es razón para abandonarlos cuando tenían el agua por el cuello", denunció la nieta de los afectados en redes sociales.

Sí, son mis abuelos. Los que con 75 y 83 años nerviosos en plena tormenta intentaron pasar por el puente y no pudieron... Posted by Bea Tenés Arnau on Friday, September 17, 2021

La respuesta municipal a estos hechos la dio el alcalde, David García, quien aseguró que «evidentemente no estoy orgulloso de la actuación», aunque también precisó las razones expuestas por la patrulla que acudió al lugar para haber reaccionado como lo hicieron. Según García, de acuerdo con lo que le explicaron tras interesarse por el tema, la policía recibió varios avisos de urgencia a la vez. Acudieron al paso subterráneo y al comprobar que los ocupantes del coche no corrían peligro de ahogamiento, tras llamar a los bomberos, acudieron a atender otra emergencia.

El alcalde admite que «se podría haber hecho de otra manera; no ha sido una actuación ejemplar». En cuanto supo lo que había sucedido, asegura, se puso en contacto con la familia y les hizo llegar sus disculpas «en nombre de la institución». García remarca que «aunque no estuvieran ahogándose, estaban pidiendo ayuda».