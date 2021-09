Pese a las reivindicaciones de ayuntamientos afectados y de la plataforma creada a tal efecto es difícil atisbar un futuro sin la proyectada línea de muy alta tensión (MAT), que cruzará de norte a sur Castellón, de Morella a Almassora.

La única ventana a la esperanza para los opositores a la iniciativa parece que pasará por lograr cambios en el trazado. Una acción a la que se suma la Diputación, que mediará con Red Eléctrica Española (REE) y Generalitat para intentar presentar al Gobierno una modificación convincente, aunque ya esté aprobado el impacto ambiental de la autopista eléctrica.

Así se desprende de las valoraciones recogidas ayer, tras la reunión del presidente de la Diputación, José Martí, y el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, con los alcaldes de los municipios con más afección por el plan de Red Eléctrica Española (REE): Borriol, Atzeneta y Sant Joan de Moró, y miembros del ente No a la Mat.

Martí no hizo declaraciones después de la cita y fue Pérez quien cogió el testigo: "La Diputación vería con buenos ojos que REE contemplara cambios en la línea a su paso por estas tres localidades, a fin de evitar las afectaciones por proximidad a viviendas". Asimismo, mostró la disposición a la mediación del actual equipo de gobierno provincial, aunque recordó que no tiene competencias en esta materia.

"Estamos prácticamente fuera de plazo, porque hablamos de un proyecto que arrancó en 2006, en el que ha habido distintas ventanas para la introducción de modificaciones de trazado en distintos puntos de la provincia", recalcó el diputado.

"Nuevo esfuerzo"

No obstante, Santi Pérez señaló que "pese a que estas reclamaciones se debían haber realizado hace al menos cinco años, desde la Diputación animaremos a que tanto a Red Eléctrica, como las autoridades de Medio Ambiente de la Generalitat y del Gobierno de España hagan un nuevo esfuerzo para mejorar un trazado que, aun cumpliendo lo que marca la legislación vigente, es cierto que pasa cerca de viviendas que están habitadas de Atzeneta, Sant Joan de Moró y Borriol".

Por otro lado, el diputado también puntualizó que la línea de REE "es un proyecto estratégico de país, que se ejecuta para mejorar la red de transporte eléctrico, que en la actualidad es ineficaz, porque sufre importantes pérdidas durante el traslado de la energía, y porque ayudará a trasladar la energía alternativa que se produce en el norte de la provincia para ser consumida en Castellón y su área de influencia".

Por su parte, los munícipes que participaron en el encuentro mantienen su oposición firme y combativa al actual trazado. El popular Vicente Pallarés, de Moró, pidió que "la Diputación del PSOE debe exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que tome las medidas necesarias para impedir un recorrido de muy alta tensión que daña gravemente a nuestro pueblo".

Su homólogo de Borriol, Hèctor Ramos (Compromís), destacó: "Estamos contentos porque nos han escuchado. No es suficiente que reduzcan la potencia si sigue afectando a la ciudadanía. Nos da igual que cambien el plan, no queremos ninguna MAT".

En la misma línea, el primer edil de Atzeneta, Santiago Agustina (PSOE), indicó: "No hemos logrado un no rotundo al proyecto de la Diputación, pero sí comprensión con los alcaldes afectados. Necesitamos un respaldo fuerte de la Generalitat y Ministerio, así como de la institución provincial, porque no vamos a aceptar la línea que se ha aprobado".

Desde la plataforma No a la MAT, Miguel Ángel Troncho, insistió: "Estamos en contra de los trazados que se plantean en la provincia". "Pedimos que no se construya esta línea de muy alta tensión, no es necesaria y el impacto visual es lo de menos, es el impacto sobre la salud lo que nos preocupa, y no vamos a consentir que pase a unas distancias muy próximas a las personas", subrayó.

Troncho considera que "Diputación parece que está a favor del proyecto de REE, ya que el estudio de impacto ambiental está aprobado y parece muy difícil frenar eso". "Una de las opciones que nos han planteado es una reunión con Conselleria para ver si se puede modificar ese estudio ambiental y generar otro con menor impacto".

Forestalia

En otro orden de cosas, también se puso sobre la mesa la MAT privada promovida por Forestalia en Teruel, con afección en Els Ports, a la que la Diputación ratificó su absoluta oposición.