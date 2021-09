Admitida a trámite la demanda de Nules contra el puerto de Burriana

Esta noticia trascendió un día después de que el presidente de PortCastelló, Rafa Simó, confirmara el compromiso de la Autoridad Portuaria con el municipio de Almassora, donde confirman inversiones «a corto y medio plazo» para regenerar la playa inmediatamente al sur de esta infraestructura dependiente del Estado. David García remarcó que el punto de partida no es el mismo, pues el puerto de Burriana depende de la Generalitat y no del Gobierno de España, pero aun así, acusa la falta de responsabilidad del Consell que, a diferencia de lo que ha pasado con Almassora, ni siquiera reconoce el impacto negativo por no actuar cuando debió hacerse.

Es esa falta de asunción de responsabilidades lo que ha llevado al Ayuntamiento a recurrir a los tribunales, después de que se planteara la misma reclamación por la vía administrativa, aunque fue rechaza. «Ahora hay que esperar al juicio», enfatizó el primer edil, quien valoró «muy positivamente» las noticias que llegan desde Almassora y el anuncio realizado por el máximo responsable de PortCastelló.

El alcalde de Nules, comparando la situación de las playas de su localidad con las de Almassora, lamentó que «ojalá Costas y la Generalitat hicieran lo mismo por los afectados por el puerto de Burriana, pero no ahora, desde hace décadas», porque de haber sido así, la situación del litoral nulense no sería tan regresivo como viene denunciándose año tras año.

Último avance

El pasado mes de agosto el BOE publicó el informe de evaluación ambiental del proyecto de estabilización de un tramo de la playa de les Marines. Como destacó García, a pesar de que podría parecer una buena noticia, «no es lo que necesita el municipio», pues afecta solo a un tramo de esa playa y no a todo el litoral local.