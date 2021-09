Betxí vive el día de paellas ‘en intimidad’

El alcalde, Alfred Remolar, asegura que no han sido pocos los vecinos que han decidido rendir su particular tributo al día que no ha podido ser y cocinar juntos la paella en sus respectivos casales, a pesar de haberse anulado la cita tradicional en el Frontón.

La programación les tenía preparada una alternativa controlada, las dos actuaciones de grupos musicales locales, «en las que podremos reunirnos», con el inevitable protagonismo de las mascarillas como elemento común e imprescindible para participar.