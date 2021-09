El Museo del Azulejo de Onda exhibe los proyectos premiados de los Alfa de Oro

El Museu del Taulell ‘Manolo Safont’ de Onda ha recibido hoy los cuatro proyectos cerámicos premiados en la 45º edición de los Alfa de Oro en Cevisama para su custodia y exposición. Así, las propuestas galardonadas de las empresas RealOnda, Coloronda, Sistema de Diseño Digital y el proyecto conjunto de las firmas Keros Cerámica y Ferro Spain ya se pueden contemplar en el museo ondense, referente en España de la tradición e innovación en el sector cerámico.

En el acto, que ha sido presidido por la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y por el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Alfredo González, han participado los representantes de las empresas premiadas.

Ballester ha alabado la labor del sector cerámico que “ha demostrado en el último año que no hay adversidad a la que no pueda hacer frente, y pese a la peor crisis sanitaria del último siglo hemos sido capaces de seguir creciendo. Y no es por casualidad, sino fruto del talento, el esfuerzo y el empeño por mejorar siempre de nuestros empresarios y por reinventarse día a día”.

Además, la primera edil ha hecho hincapié en que “Onda ha vuelto a demostrar, como ciudad cuna de la cerámica, que la innovación y la excelencia son los mejores catalizadores del éxito, y el éxito conlleva puestos de trabajo, riqueza para una tierra y oportunidades para todos. Y como alcaldesa no me puedo sentir más orgullosa del ejemplo que estamos dando al mundo”.

Apoyo sector cerámico

La alcaldesa también ha recordado al sector empresarial que el gobierno municipal “pone a vuestra disposición este Museo de historia y conocimiento. Contamos con vosotros para vestir con cerámica todas las obras de #OndaBonica.

Disponéis de ventajas fiscales y ayudas para la contratación de desempleados de hasta 4.500 euros. Ponemos a vuestro servicio la agencia de empleo y formación a la carta ‘Onda Inserta’. Y podéis contar con todas las ventajas competitivas que os ofrece el plan de acción ‘Onda Logistic’”.

Espacio-colección Alfa de Oro

Cabe recordar que el espacio-colección Alfa de Oro está activo desde 2013 en las instalaciones museísticas, y custodia el 70% de productos cerámicos innovadores desde 1977 hasta la actualidad.