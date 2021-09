Estas son las normas que tendrán que cumplir los casals en las fiestas de la Soledad de Nules

El Ayuntamiento de Nules ha avanzado esta mañana en un comunicado por redes sociales la normativa para la apertura de los casals y peñas para las fiestas en honor a la Virgen de la Soledad, que se celebrarán desde el 1 hasta el 10 de octubre. Los nulenses podrán volver a disfrutar después de mucho tiempo, ya que en las fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu los representantes municipales no autorizaron actos festivos ni la apertura de casals por prevención ante la situación por la covid-19.

Por tanto, “una de las actuaciones que se retoman en estas fiestas es la apertura de casals, que por la pandemia dejaron de autorizarse y, en este sentido, se van a autorizar la apertura de estos espacios pero con restricciones y adaptados a la coyuntura actual”, comenta el concejal de Fiestas, Gabriel Torres.

FESTES EN HONOR A LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT: DE L'1 AL 10 D'OCTUBRE 🎉 ⛑️ 🗒️ Es tracta d'una edició atípica de les...

Ahora, con la evolución de la pandemia, el Ayuntamiento ha decidido apostar por unas fiestas seguras y libres de contagios, "se trata de una edición atípica de nuestras celebraciones a causa del contexto sanitario. Además, se tendrá que permitir el descanso del vecindario que tiene que ir a trabajar y del alumnado de los centros educativos", destacan fuentes municipales.

Horarios casals

Por ello, para abrir los casals o cortar la vía pública para realizar comidas o cenas, se tiene que comunicar por registro de entrada en el ayuntamiento, a partir del lunes, 27 de septiembre, y hasta el 1 de octubre.

Los locales de peñas con música podrán abrir viernes y sábados (1, 2, 8 y 9 de octubre), de 12.00 a 3.00 horas. Mientras que sin música podrán abrir de lunes 4 a jueves 7, de 17.00 a 0.30 horas, y domingos 3 y 10 de octubre, de 12.00 a 00.30 horas.

Respecto al consumo de bebida o comida estará permitido en mesa, pero no de pie ni en barra. Cuando no se esté consumiendo es obligatorio el uso de mascarilla y no se permite fumar en interiores de los establecimientos, salvo en exteriores con distancia interpersonal.

En cuanto al número de comensales por mesa y distancia entre mesas se aplicará la legislación de la hostelería vigente. Por otra parte, está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública, excepto que esté autorizado el corte de ese tramo para la peña. Tampoco los botellones en zonas públicas.

Noche de 'La Torrà'

Este año se celebrará la noche de 'La Torrà' como es tradición el 9 de octubre, aunque será una edición adaptada al covid. Por ello, uno de los requisitos fundamentales es que las peñas o grupos participantes tienen que comunicarlo a partir del 27 de septiembre por registro de entrada en el ayuntamiento, utilizando el documento adjunto que también está disponible en la Oficina de Atención a la Ciudadanía

A su vez, el consistorio repartirá la leña, pero las peñas o grupos de amigos solo podrán hacer fuego delante de los casals, cocheras y las peñas, los cuales se encargarán de dejar el lugar limpio posteriormente a la celebración.

Cabe destacar que las normativas comentadas anteriormente están condicionadas a la evolución de la pandemia y a la normativa autonómica que apruebe el Consell el próximo 27 de septiembre.

Desde la Concejalía de Fiestas se señala que la próxima semana se hará público el programa de citas, “prácticamente los actos festivos se centrarán en los dos fines de semana, ya que de lunes a viernes son días laborables y lectivos para los centros educativos”, matiza Torres.

Finalmente, la Policía Local y la Guardia Civil vigilarán el cumplimiento de las normas y sancionará los casos que corresponda.