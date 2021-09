Onda propone a Diputación acercar el bono cultural o el bus gratuito a los pueblos d'Espadà y Alto Mijares

Conciertos, bus o descuentos

Ballester ha trasladado a la Diputación que estudie una fórmula de colaboración para poder ampliar los servicios que pueden disfrutar los ondenses a los vecinos de los otros pueblos que no tienen acceso a ellos, como por ejemplo el bus gratuito a la UJI, los descuentos en el bono + Comerç, el bono cultural joven, los conciertos gratuitos de Fira, las instalaciones deportivas, el servicio de biblioteca y biblioteca infantil o el centro de Formación y Ocupación Onda Inserta, entre otros servicios.

“Creemos que es una buena forma de combatir la despoblación, que tiene que ser un tema capital para la Diputación, y mancomunar servicios para igualar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de los castellonenses, vivan donde vivan", ha expresado Ballester.

Onda tiene una "responsabilidad como capital de comarca y quiere solidarizarse con nuestros pueblos vecinos”, ha señalado la primera edil.

Ayudas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Onda también ha pedido un poco más de agilidad y eficiencia para resolver la convocatoria de ayudas Reactivem Empreses que se anunció para ayudar a las empresas y autónomos afectados por la pandemia.

La alcaldesa ha expresado: “Todos los ayuntamientos tuvimos que correr para poder adherirnos en el plan en los 10 días que dio la Diputación de margen desde la publicación del extracto". Así, ha añadido que por eso "no entendemos como unas ayudas que se van aprobar en mayo todavía no se hayan resuelto, por lo que los ayuntamientos no podemos sacar las bases”.

Cabe recordar que Onda ya anunció ayudas entre 2.000 y 4.000 euros a sectores olvidados por las administraciones como las peluquerías, salones de estética, floristerías y talleres de reparación de vehículos, motocicletas y bicicletas, de las cuales aún no se han publicado las bases porque la Diputación aún no ha resuelto.

Grietas en el retablo de El Salvador

Por último, Onda ha vuelto a reclamar la ayuda de la institución provincial en la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y religioso local. En concreto, el Ayuntamiento solicitó en junio de 2019 ayuda al Servicio Provincial de Restauración y Conservación para actuar en el retablo de El Salvador, afectado por grietas. A falta de respuesta por parte de la Diputación, el gobierno municipal ha decidido actuar por su cuenta y recuperar en todo su esplendor este símbolo tan venerado por los ondenses y municipios colindantes.