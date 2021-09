La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana quiere seguir promoviendo el papel de la mujer dentro de la actividad cinegética. Por ello, este año organiza el III Día de la Mujer Cazadora, un encuentro que contará con numerosas actividades dirigidas a todas las aficionadas a la caza.

La jornada se celebrará este domingo, 3 de octubre, en Altura y, por primer año, el encuentro ofrecerá una batida única y exclusivamente para mujeres, organizada por el Club de Cazadores la Alondra, de Altura, que comenzará hacia las 7.30 horas. Para las que no vayan a participar en la batida, la cita tendrá lugar a partir de las 10.00 horas con un desayuno. A continuación se llevarán a cabo algunas actividades de la Escuela de Caza y Naturaleza, como son el tiro con arco y la exhibición de cetrería. Además, habrá diferentes expositores con productos autóctonos, junto a armerías y tiendas deportivas de la provincia.

El encuentro concluirá con un homenaje por los 50 años de Mutuasport y una comida. Las inscripciones para asistir al evento todavía pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3CgaLVC.

Con el lema #MásMujeresCazadoras, el III Día de las Mujeres Cazadoras pretende ser un punto de encuentro para todas aquellas que practican este deporte, un espacio donde poder compartir experiencias, hablar de las necesidades en el mundo de la caza y proponer iniciativas. En definitiva, el objetivo es poder reunirse y estrechar lazos con otras mujeres cazadoras. Solo en la Comunitat Valenciana hay más de 300 mujeres cazadoras federadas.

El Día de las Mujeres Cazadoras, celebrado por primera vez en el 2017, está organizado por la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, junto a las tres delegaciones provinciales. Aunque en anteriores ediciones el encuentro se celebró en Alicante, este año, la provincia de Castellón ha tomado el relevo para seguir con el evento. «Después de todo lo vivido, en esta ocasión volvemos con más ganas e ilusión por reunirnos. Este encuentro demuestra la unión del colectivo y la fuerza que está consiguiendo la mujer dentro del mundo cinegético», explica Judith Fabregat, joven cazadora y vocal de la mujer de la delegación de Caza de Castellón. Y es que, «por suerte, ahora ya no es nada extraño ver a una mujer cazando. Cada año somos más mujeres cazadoras», agrega.

Por su parte, para el delegado provincial de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana en Castellón, Pablo Molina, en esta tercera edición «queremos seguir haciendo visible el importante papel que la mujer desempeña en el mundo cinegético y seguir fomentando su actividad».

Opinión de Judith Fabregat, vocal de la Mujer Cazadora

La mujer siempre ha sido una figura desligada de la imagen del mundo cinegético, especialmente por los propios paradigmas sociales que la señalaban como una actividad para chicos donde las chicas no tenían cabida. Por suerte, hoy el sentimiento hacia una afición como la caza no entiende de género. Desde hace unos años hemos cogido fuerza y presencia dentro del sector cinegético, ocupando cargos de responsabilidad y haciendo más visible nuestra pasión que compartimos junto a familiares y amigos. Si te estás preguntando cómo sabes si te gusta la caza, eso no se sabe, se siente. Sientes las ganas de salir al campo, los nervios de la noche de antes del inicio de la temporada general, la agitación del corazón cuando escuchas cómo se acerca un jabalí, la emoción de cuando ves a tus perros trabajar... El sentir esto es sentir y vivir la caza, así es como sabes si esta es tu pasión, independientemente de si eres hombre o mujer. Así, ahora es nuestro momento, vivir sin que nos juzguen, disfrutar de nuestra afición, porque, por suerte, ya no es tan raro ver a una mujer cazando.