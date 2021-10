Sergio, el 'encantador' de caballos de Ribesalbes

Todavía no tenía edad para salir solo a la calle, pero Sergio Catalán Parra ya sabía desde la más tierna infancia qué quería ser de mayor: encantador de caballos. Lo suyo con estos bellos y esbeltos animales fue un amor a primera vista ante no cierta extrañeza de su familia, con nula tradición en el mundo equino. Muchos años después, todo el entorno más cercano de Sergio es aficionado al mundo de los caballos sobre el que gira toda la vida de este joven de 26 años de Ribesalbes.

A tenor de lo que deparó el futuro, no fue mala elección la de Sergio, que el pasado mes de septiembre se proclamó campeón de la Copa de España de Alta Escuela, haciendo de la doma no únicamente su profesión, sino también su reto deportivo. El escenario fue incomparable, las Caballerizas Reales de Córdoba, donde Sergio montó al caballo de nombre Gitano y propiedad de César García, de Yeguada Victoria, ubicada también en Ribesalbes y lugar de trabajo de este apasionado de la equitación.

Porque además del duende y la sapiencia a la hora de encantar al caballo para sacar lo mejor del animal en los concursos, para aspirar a algo en este sacrificado mundillo hace falta una buena dosis de trabajo por amor al arte. Sergio presume de Copa de España, pero el gran orgullo de tener ese trofeo en su vitrina no se corresponde, ni mucho menos, con la satisfacción económica. "Por ganar solo me he llevado 180 euros. Me tocará poner algo más de mi bolsillo para invitar a toda la gente que ha estado a mi lado en este éxito", bromea Sergio.

La federación valenciana solo ayuda con 20 euros --a los que Sergio renuncia-- para sufragar los gastos que suponen acudir a un evento de estas características. "Cuenta, a grosso modo, la inscripción, el desplazamiento, el alojamiento...". Y detrás de Sergio, sus padres (a Salva y a Reme se les cae la baba cada vez que ven bailar a su hijo a lomos de Gitano ), su hermano Carlos, su novia Ariadna Llach, y su mentor y mecenas, César García, que también pone mucho de su parte para que su empleado en la finca de Ribesalbes llegue a lo más alto.

Allí, en la Yeguada Victoria, Sergio no solo se prepara para ser el mejor en lo suyo --"ha ganado la Copa de España de Alta Escuela, pero su especialidad favorita es la doma vaquera", desvela su hermano Carlos--, sino que disfruta de su profesión como cuidador y domador de caballos, además de impartir magisterio a los aficionados que acuden a la finca a tomar clases de equitación.

La Copa de España conquistada en Córdoba, precisamente el día de su 26 cumpleaños --¡menudo regalazo!-- no será el último de los éxitos de este encantador de caballos que ha hecho de su pasión su modo de vida.