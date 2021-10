Todas las claves del encierro de Almassora

En este sentido, el comisario jefe de la Policía Local, Roberto Verdoy, ha consensuado con el resto de fuerzas del orden el cierre del casco antiguo a excepción de los accesos habilitados hasta las 10 horas. Peñistas con sede dentro de la Vila y vecindario podrán entrar después de esa hora si acreditan su condición.

La entrada al casco antiguo por la calle Colón y la plaza de la Picaora permitirá a los efectivos controlar la llegada de aficionados y corredores, de manera que la manada pueda partir a las 11 horas junto a la iglesia de la Natividad sin suponer un riesgo extra para los participantes por aglomeraciones.

“Almassora tiene experiencia en la organización de encierros y todas las personas que participan en el dispositivo conocen perfectamente sus funciones, pero nuestra mayor preocupación se centra ahora en el interés que ha despertado éste entre los aficionados de todos el país por ser el primero en la Comunitat Valenciana tras la pandemia”, según la alcaldesa, Merche Galí, presente en la reunión junto al concejal de Seguridad, Javier Martí.

Es por ello que hasta 22 policías locales, 15 guardias civiles, 17 colaboradores en los accesos, cinco agentes de Policía Autonómica y 15 integrantes de Protección Civil se han distribuido en los puntos con mayor dificultad del trazado, preferentemente en los accesos y en las inmediaciones de las cuatro postas sanitarias. A este personal se unirá el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística y cuatro ambulancias con los equipos sanitarios que comandará el cirujano Gustavo Traver desde la enfermería de la calle San Isidro.

Tal como ha indicado la teniente de la Guardia Civil, Paula Matutano, sus compañeros reforzarán las inmediaciones de este espacio para facilitar el traslado de posibles heridos hasta la enfermería o, en su caso, la salida de ambulancias al hospital de referencia, que volverá a ser el Hospital General de Castelló.

Aparcamiento público

Debido a la coincidencia de la celebración con los actos conmemorativos del 9 d’Octubre, la Concejalía de Fiestas recomienda a las personas que visiten Almassora en esa jornada que utilicen los aparcamientos públicos habilitados en la explanada de la piscina municipal y junto al centro de salud de la calle San Pedro. No en vano, la ofrenda al Rey Jaume I impedirá el aparcamiento de vehículos en la plaza que lleva su nombre y tampoco será posible estacionar en la plaza de la Molineta para permitir el transporte de los toros del encierro hasta los corros de la Vila.

Más festejos taurinos en la provincia

Este mes de octubre se estrena con multitud de fechas --a partir del 9-- de bous al carrer en municipios de Castellón. La agenda la abrirán, por sorpresa, Arañuel y Llucena, como avanzó Mediterráneo. En el primer caso, su alcalde, Justo Palomares (PP), confirmó ayer que en su pueblo habrá una exhibición de emboladores --con reses de corro-- la madrugada del 8 al 9. También a las 12 de la noche, en Llucena habrá un encierro de vacas y un embolado. Junto a Almassora, Arañuel y Llucena, Moncofa tendrá bous el segundo fin de semana de octubre, en concreto seis, entre los días 9 y 16, coincidiendo con la celebración de las fiestas de Sant Antoni. Y a partir de ese momento, no habrá fin de semana o festivo sin cita taurina.

Asimismo, cabe recordar el plan de contingencia para la celebración de actos de Bous per la Vila, un documento de obligada presentación so pena de no autorización de los festejos taurinos.