Problemas para encontrar camareros en Castellón: Alcaldes hacen autocrítica y urgen soluciones

Autocrítica y necesidad de buscar soluciones son dos de los mensajes que lanzan los alcaldes de cinco municipios de Castellón que, como ha informado Mediterráneo, tienen dificultades para encontrar camareros. Son los primeros ediles de Morella, l’Alcora, Burriana, Benicarló y Cinctorres, ejemplos de una problemática que se extiende por todo el país.

Una zona muy castigada es Els Ports, donde apuntan a que la falta de personal tiene mucho que ver con el éxodo rural. El munícipe de Morella, Rhamsés Ripollés, remarca la trascendencia de la escasez de trabajadores para el turismo: «Es una situación que nos preocupa y no tiene solución fácil, ni inmediata. Los ayuntamientos solos no la podemos abordar».

Al respecto, Ripollés explica que fue uno de los temas tratados en la asamblea de Los Pueblos Más Bonitos de España, celebrada recientemente en Peñíscola. «No solo ocurre aquí y afecta con especial dureza a los municipios del interior. Está íntimamente ligado a la despoblación y a los obstáculos para acceder a una casa o piso para largas estancias», remarca.

Asimismo, el morellano incide en la necesidad de acometer nuevas políticas de trabajo y vivienda. De hecho, el consistorio ha recortado los planes de empleo: «Este curso se ha iniciado con solo un taller forestal para evitar captar más personal que pueda acceder al sector servicios», dice Ripollés.

Compensación al sector privado

En la misma línea se manifiesta la alcaldesa de Cinctorres, Mireia Mestre, quien asevera que «hay que compensar los planes de empleo público con la demanda privada para que no queden ofertas sin cubrir en la hostelería». «Necesitamos el apoyo de instituciones superiores para impulsar políticas de discriminación positivas para que sea más fácil generar empleo y atraer nuevas familias a la zona», añade.

Uno de los más contundentes es el primer edil de l’Alcora, Samuel Falomir, que recalca que «algo no se está haciendo bien, cuando, por ejemplo, aquí tenemos cerca de 800 parados y restaurantes y bares no encuentran camareros, y también pasa en otros ámbitos». «Bien desde la Administración no promocionamos lo suficiente para que la gente pase de estar solo apuntada a buscar trabajo o porque las empresas no dan oportunidades. Entre todos hay que buscar soluciones porque esto es un sinsentido», concluye.

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, considera que «tenemos un problema al que se suma la falta de profesionalidad. Pero es un asunto con una competencia por encima de los municipios. Nosotros, como Ayuntamiento, estamos al lado de la hostelería, como hemos hecho con las medidas para afrontar la crisis del covid-19. Los hosteleros deberían unirse para reivindicar sus demandas».

Por su parte, la munícipe de Benicarló, Xaro Miralles, realza la apuesta en formación del municipio y opina que «personas con contrato fijo se van por los horarios, que en la hostelería no son los que la gente desea, pero es un sector con muchas oportunidades laborales. Es llamativo lo que pasa con nuestro nivel de desempleo».