La Todolella celebrará su Sant Antoni 2021 en pleno octubre

Es lo que hará la Todolella, que ha anunciado que celebrará la fiesta en honor al patrón de los animales del 22 al 24 de este mes. «Ni la guerra civil ni el covid conseguirán doblegar nuestro Sant Antoni», defiende, contundente, Victor Milián, concejal y miembro de la organización de la festividad. Según destaca el edil, este evento no paró en la localidad ni en los años más oscuros de la historia de España. «Aquí no se ha suspendido nunca y no iba a ser ahora la primera vez. Sabíamos que si teníamos opciones lo íbamos a celebrar, y así será», apunta. De esta forma, un año y medio después, esta localidad programa este mes en el calendario el Sant Antoni del 2021 para no perder la cita de este año, al margen de la del 2022. «No lo pudimos hacer en enero, pero será en octubre. Para nosotros es una forma de levantarnos, de volver a la normalidad, ya que esta es una de las fiestas más queridas por nuestros vecinos», señala Milián, que subraya que podrán hacer las actividades en «prácticamente su totalidad».

Los actos

La fiesta arrancará el viernes 22 con la salida a la montaña para cortar y recoger el maio, tronco principal, y la maleza que se convertirá en la tradicional barraca. El sábado 23, día principal de los festejos, los actos programados contarán con la vuelta de los animales y su bendición, el encendido de la hoguera y la emblemática santantonà con la representación de todos los personajes. Tampoco faltará la subasta de chuletas de cordero asadas, un acto singular de la fiesta en la Todolella, y la verbena en el pabellón por la noche. «La única actividad propia de la tradición que no vamos a realizar es la preparación de los dulces típicos», comenta el edil, debido a la aglomeración de personas en un espacio cerrado y la manipulación de alimentos que implica.