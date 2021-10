Dos alcaldes y una ministra: anverso y reverso de la moneda de Costas

Ayer, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, compartía en sus redes sociales esa coincidencia, que se produjo en el marco del 40º Congreso del PSOE. Aseguraba que «no nos conocíamos en personas y nos alegramos mucho de conocernos». No dudó en afirmar que «ella es la ministra que ha hecho posible que las escolleras sean una realidad». Durante su charla, asegura que «le enseñé cómo van las obras y me trasladó sus felicitaciones para todo el pueblo de Almenara».

Semanas antes, Ribera tuvo una conversación con otro responsable municipal que se mostró igualmente cordial, pero no tan amistoso, porque el mensaje que le hizo llegar está en las antípodas de la satisfacción que mostró Pérez al encontrársela en València. El alcalde de Nules, David García, pudo estrechar la mano de la ministra en el primer encuentro de la red de Pueblos Mágicos de España, celebrado en Ávila. En los menos de 10 minutos en los que pudo retener su atención, «le trasladé la necesidad de acelerar las obras de defensa y regeneración del litoral de Castellón sur, especialmente en Nules».

Proyecto parcial en Nules

El proyecto de consolidación de la playa de les Marines está a la espera de que se produzca la licitación, tras la publicación del informe de impacto ambiental, un avance significativo respecto de otras actuaciones previstas en la provincia, aunque García siempre ha insistido que, aunque sea una buena noticia, no deja de ser una intervención mínima, pues el tramo afectado por esas obras, que todavía no tienen plazo de ejecución, no supone ni una quinta parte del total del litoral local. García le insistió a la ministra que «no se pueden realizar actuaciones separadas y simples, lo que hace falta es una intervención integral» para que no se perjudique a los municipios que quedan al sur.

Lo cierto es que tras la publicación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado, posiblemente la conversación de García con Ribera habría adquirido otro cariz, porque el hecho de que no se contemplen inversiones relevantes para la protección de la costa castellonense ha sido descrito por el alcalde como «una nueva burla». Su reacción fue afirmar que «ni el PP ni el PSOE han hecho nada realmente comprometido para proteger nuestras playas».