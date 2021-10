"Me apetece mucho que me pongan una denuncia seguramente, pero hay cosas que no te puedes callar…". Con estas palabras comienza Frank de la Jungla el vídeo que ha dedicado íntegramente a tratar la polémica que ha generado la muerte de 10 de los 50 burros que formaban parte del proyecto que puso en marcha la Conselleria de Agricultura para construir cortafuegos en el Desert de les Palmes.

El popular presentador televisivo y ahora youtuber ha querido salir al paso de la información adelantada en exclusiva por Mediterráneo y ha estallado contra la gestión que ha llevado a cabo este departamento autonómico sobre este proyecto fallido. "La indignación viene cuando los políticos hacen experimentos y juegan a ser ecologistas y verdes, cuando la realidad es que no son más que una puta mierda", reprocha.

En el vídeo, que cuenta en un solo día cuenta con más de 170.000 visitas, Frank de la Jungla se muestra especialmente crítico con la responsable de este departamento, Mireia Mollà, a la que responsabiliza directamente de la muerte de los 10 burros que formaban la "patrulla de burros antiincendios" del Desert. "Qué puta vergüenza, señora Mollà, usted es la responsable de que hayan muerto 10 animales, los ha dejado allí para morir", sentencia.

"Qué puta vergüenza, señora Mollà, usted es la responsable de que hayan muerto 10 animales, los ha dejado allí para morir"

Un proyecto sobre el que el conductor de programas como Wild Frank atiza por las condiciones que ofrecía a los animales. "Gran idea, magnífica idea, experimento bestia", ironiza. "Si han muerto 10 y todos los demás están esqueléticos, supuestamente es porque no ha habido ni veterinario ni seguimiento. Estos animales han vivido en cautividad toda su vida y ustedes cogen y sueltan los burros allí, sin ningún control. En dos meses se le han muerto 10 burros y los otros están todos muertos de hambre", atiza.

"Multas todo el año"

"Las tres primeras semanas usted tiene que darle comida a esos animales porque están acostumbrados a comer todos los días del humano, no puede soltarlos sin más en un prado"

Frank de la Jungla recrimina que el área que dirige Mollà "se pasa el año poniendo multas a un montón de ganaderos porque no tienen el código REGA (registro general de explotaciones ganaderas)", pero matiza que "no tienen ni puta idea de lo que es la naturaleza y los animales".

"Las tres primeras semanas usted tiene que darle comida a esos animales porque están acostumbrados a comer todos los días del humano, les deja que se vayan expandiendo… No puede poner en un prado allí a los animales y soltarlos sin más", arguye.

"No tiene ni puta idea"

El youtuber continúa en el vídeo, en el que incluye la foto del burro desnutrido que publicó Mediterráneo, con las críticas hacia Mollà y asegura que "no tiene ni puta idea de lo que está haciendo en esa consejería, que no la puedo ni leer (por lo largo de su nombre, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica)".

"Esta señora sabe bailar muy bien bailar con su gatito, pero de lo que es experta es en dejar morir un montón de burros en el campo; y de naturaleza, cero patatero"

"Mi indignación grande es que esto es lo que nos viene, políticos controlando cosas sobre lo que no tienen ni puta idea. La nueva ecología de Disney, de Bambi… Desde esa consejería tan larga lo que han hecho es que han dejado morir 50 animales", sigue.

Y concluye: "Esta señora sabe bailar muy bien bailar con su gatito, pero de lo que es experta es en dejar morir un montón de burros en el campo y de naturaleza, cero patatero".