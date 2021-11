Sandra Candau, reina de las Fallas de Burriana del 2022: «Quiero transmitir el sentimiento a toda la ciudadanía»

¿Cómo viviste la tarde de la elección del pasado sábado?

Con muchísimos nervios. Cuando no me paraba a pensar en lo que iba a suponer ese día estaba tranquila, pero nos reunimos toda la familia y claro, me contagiaban los nervios. La elección es el principio de todo, supone una nueva etapa para mí y mi familia ha estado ahí.

¿Qué sentiste en el momento de recibir la llamada de la alcaldesa?

Estábamos siguiendo el acto por la televisión y, como la señal va con un poco de retraso, el teléfono empezó a sonar y mi familia muy nerviosa me decía que no lo cogiera por si no era la alcaldesa. Fue todo muy divertido, aunque un poco caótico, tanto que no pude ni siquiera escuchar lo que me dijo.

¿Qué es lo que te ha motivado a dar un paso adelante para presentar tu candidatura?

Ha sido algo que siempre ha estado ahí, el deseo lo tenía desde hacía mucho tiempo. No lo tenía del todo claro porque debido a mi edad ya tengo más responsabilidades. No obstante, fue tal el apoyo incondicional que he recibido de mi familia, amigos y la empresa en la que trabajo que decidí aprovechar esta oportunidad. Con ganas y organización creo que todo es compaginable, aunque, por supuesto, tenía que consultarlo.

Cuentas con una larga trayectoria fallera y has adquirido una vasta experiencia en la fiesta. ¿Crees que todo eso se verá reflejado durante tu reinado?

He sido fallera durante muchísimos años en la falla Barri La Ravalera, he vivido todas las etapas y como lo disfruto ahora mismo no hay comparación. Cada momento es diferente, la experiencia es un grado y creo que puedo aportar muchas cosas.

Arranca un año muy intenso con grandes citas en la que serás la protagonista. ¿Estás preparada para afrontarlo?

Para las Fallas siempre se está preparada. Solo con las ganas que tengo ya es suficiente.

Salimos de un ciclo muy atípico a causa de la pandemia y el que viene aun no estará totalmente normalizado. Esta es una cuestión en la que coincides con tu antecesora en el cargo, Elena Pastor. ¿Qué consejos te ha dado?

Elena es, además de compañera de trabajo, una amiga. Llevamos toda la semana juntas y la he perseguido hasta la saciedad con muchas preguntas, tantas que tengo la impresión de que he sido hasta pesada. Pero ella es tan amable que no ha dudado en responderlas todas, y no han sido pocas.

Ahora empieza el calendario festivo hasta enero y luego la semana grande de las Fallas en marzo. ¿Con qué actos te quedas?

Sin dudar, con la Exaltación y el día de la Ofrenda a la patrona por ser las jornadas más emotivas.

Otra de las cuestiones más esperadas es la confección de tu vestido. ¿Tienes ganas de vivir el proceso?

No llevo ninguna idea preconcebida, quiero poner la mente en blanco y escoger siempre siguiendo los consejos de mi familia.

¿Qué cualidades crees que debe tener una reina fallera y como animarías a la ciudadanía a vivir las próximas Fallas?

Creo que lo principal es tener muy dentro del corazón el sentimiento fallero y así puedas trasmitir a todos lo que significan las Fallas. Las fiestas de octubre, aunque atípicas, han servido para que todo el mundo vea lo que un fallero es capaz de hacer y creo que las próximas irá a más.