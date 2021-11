«Ser reina fallera infantil y representar a Burriana es algo que no olvidaré»

Ana Giménez Fuster tiene 10 años y cursa sus estudios de 5º de Primaria en el colegio Salesianos de Burriana. Se esfuerza mucho en sacar buenas notas porque de mayor quiere ser médico. En su tiempo libre le gusta jugar a pádel y montar a caballo. A pesar de su corta edad, atesora una gran trayectoria fallera desarrollada en la Falla Societat Club Ortega, formando parte de la corte de honor infantil en 2017 y 2018.

Sin apenas tiempo para tomarse un respiro, asumió el cargo de presidenta infantil un año después y ya en el ciclo de 2020-2021 fue fallera mayor infantil de la comisión. Con todo este bagaje y en ascensión meteórica, esta joven será la reina fallera infantil de Burriana 2022.

¿Cómo viviste el día de la elección del pasado sábado? ¿Estabas muy nerviosa?

Fue un día muy largo y de muchos nervios. No me esperaba salir ganadora de la votación y la verdad que se hizo muy larga la espera hasta conocer el resultado. Estaba en casa con los amigos y la familia siguiendo la retransmisión por la televisión y cuando llamó la alcaldesa no me lo podía creer. Saltamos del sofá y empezamos a gritar de alegría tras conocer la noticia, fue un momento inolvidable. Y ahora toca lo más bonito de todo: representar a Burriana.

¿Qué te impulsó a presentar la candidatura?

Pues la verdad que fue muy a última hora. Tuvimos que trabajar un poco para convencer a mi madre. Pero, al final, aquí estamos y con muchas ganas de empezar.

Hoy mismo se abre el plazo para presentar las candidaturas a corte de honor y damas de la ciudad. ¿Tienes ganas de saber que niñas te acompañarán?

Tengo muchas ganas de conocerlas y espero que lo pasemos muy bien durante todo este tiempo.

Otra de las tareas que tendrás que emprender en seguida es la confección del vestido. ¿Sabes de qué color será?

Me muero de ganas por ver mi traje de fallera mayor infantil de Burriana y no veo el momento de empezar. Tengo claro que serán mi madre y mi abuela las que estén más cerca de mí y me acompañen durante el proceso para escoger el color y todo lo del vestido.

Tienes una familia muy fallera y has participado activamente en tu comisión del Club Ortega. ¿Representar a la ciudad será lo más grande que has vivido hasta ahora como fallera?

He tenido la suerte de ser fallera y también la presidenta de la comisión. Me gusta mucho implicarme en la organización, pero creo que la experiencia de representar a toda Burriana es algo que no podré olvidar nunca.

De ahora hasta enero quedan muchos actos por celebrar. ¿De cuál tienes más ganas?

Sin duda será la Exaltación en el Teatro Payà, porque es un momento muy bonito en el que estamos todas las comisiones juntas. De momento, es todo tan reciente que me parece que sea como un sueño, pero cuando llegue ese día será una realidad del todo.

¿Y de la semana grande de Sant Josep? ¿Tienes algún momento destacado como favorito?

La ofrenda a la Mare de Déu de la Misericordia, ya que es un momento muy bonito porque la gente te está mirando como máxima representante y es muy emocionante. También me gusta muchísimo la entrega de premios porque se ve la alegría de recoger los banderines y, además, es donde más se vive la germanor fallera. Y bueno, también me gusta mucho tirar petardos y, sobre todo, bailar y correr con mis amigas en fiestas.

Vas a representar a todos los niños de Burriana. ¿Qué les dirías para invitarles a vivir las Fallas?

Les diría que es una experiencia única e inolvidable. Cualquiera que viene a ver y vivir estas fiestas repite porque son maravillosas.