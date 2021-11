Conflicto en el PP de Nules, habrá dos candidaturas a la presidencia local

El Partido Popular de Castellón va a tener que lidiar con otra agrupación local que no está por la labor de admitir su criterio sin cuestionar a la hora de decidir quién liderará en el municipio su proyecto político los próximos años. Ayer se escenificó esa disparidad de posturas con la presentación pública de las dos candidaturas en litigio: la que han planteado desde Castellón, la de José Vicente Adsuara, y la que prefiere la ejecutiva local y el grupo municipal en el Ayuntamiento, Inmaculada Yáñez.

La premisa de partida, la preferida por la dirección provincial, es que solo hubiera un candidato, el que ellos escogieran, como ya sucedió en Burriana, pero en Nules no están de acuerdo y quieren autonomía para definir la renovación del partido. Quedará por ver cómo se resuelven esas diferencias que, si no hay cambios sustanciales, debería suceder con la elección de la militancia que tendrá lugar antes de finalizar el mes de noviembre.

Los antecedentes en esta localidad respecto a cómo pueden acabar las pretensiones de imponer una postura desde Castellón hablan por sí mismos. La última vez que PPCS quiso inmiscuirse en la toma de decisiones respecto del liderazgo en el ámbito local provocó una escisión sin precedentes en la agrupación que todavía hoy en día colea. Quien fuera presidente en Nules durante años y alcalde del municipio entre 1987 y 1999, con mayorías absolutas incontestables, Vicente Martínez Lucas, no quiso someterse a la autoridad del presidente provincial Carlos Fabra, que quería prescindir de él.

Ruptura del partido

En el 2003 se presentó a las elecciones con un partido de nueva creación, Independientes Populares de Nules (IPN), que fragmentó por completo el voto de centro derecha —llevando al PP a la oposición—, con consecuencias que todavía tienen su reflejo en el pleno municipal. Sus herederos forman parte de Centrats en Nules, agrupación creada de la suma de CCD (del actual alcalde, David García) e IPN, que gobierna en minoría desde el 2019. Durante varias legislaturas IPN ha tenido la clave de los gobiernos locales, donde la opción de pactar con el PP, que habría sido lo natural por coincidencias ideológicas, siempre ha estado totalmente descartada. Ya lo demostraron al dar la alcaldía primero al socialista Salvador Górriz (2003) en un pacto que se rompió cuando debió haberse producido el relevo al frente del consistorio; y a David García en el 2015, contra pronóstico, al ser el candidato del partido con menos representatividad en las elecciones del 2015.

Los dos candidatos

Con protagonistas diferentes, la estrategia tiene ciertas similitudes. José Vicente Adsuara, que fue concejal por el PP con el actual presidente local y ex alcalde, Mario García, y que tuvo que dimitir antes de finalizar la última legislatura de su mandato por razones personales que no vienen al caso, cuenta con el respaldo de la ejecutiva que lidera Marta Barrachina. Esta opción no es la mejor para quienes en la actualidad están al frente del partido en Nules, que confían en un perfil muy distinto, el de Inmaculada Yáñez, que fue la número tres en las listas del PPCS al Congreso en las pasadas elecciones.

La pugna acaba de empezar con un propósito, en teoría, igual: lograr recuperar el voto que se perdió la última vez que alguien quiso decidir desde Castellón por Nules sin contar con la voluntad del partido local.