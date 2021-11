Conoce al ganador del festival de cortos de Almassora

Sergi González, organizador del evento, ha agradecido la asistencia del público durante las cinco noches de proyecciones gratuitas en la Casa de la Cultura, así como la dedicación de todos los centros educativos de Almassora que han participado con su alumnado en las proyecciones diurnas. Hasta 1.400 estudiantes han pasado por la sala de actos para disfrutar de los cortometrajes adecuados a su edad.

La semana dedicada al cine ha permitido proyectar 45 cortometrajes en sección oficial y seis producciones castellonenses, así como reconocer con 600 euros y trofeo al ganador del mejor corto; 300 euros y trofeo a los cortos premiados por el público con las papeletas depositadas cada noche en la urna ubicada en la Casa de la Cultura y, por último, con el trofeo y un bono de participación en 100 festivales al mejor corto provincial.

El acto de clausura también ha permitido conceder las menciones especiales del jurado, que en esta ocasión han premiado los trabajos de la estadounidense Karishma Kohli (The woman under the tree) y Roberto Pérez Toledo (Antes de la erupción). Además, la gala ha incluido la proyección de Como cualquier otro, la última obra de Sergi González, rodada en escenarios de Almassora.

La alcaldesa, Merche Galí, y el concejal de Cultura, Javier Mollá, han clausurado la gala tras la entrega de los galardones y el agradecimiento al público, al tiempo que han trasladado su voluntad de trabajar ya en una nueva edición del festival.