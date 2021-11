Estragos del último temporal de mar en Nules

Las miradas incrédulas de vecinos de la zona y visitantes han comprobado hoy como la fuerza del oleaje ha repetido una escena que no por habitual está exenta de preocupación para los que la sufren. El alcalde, David García, no tiene ninguna duda, a su modo de ver, la amenaza no proviene de una evolución marítima natural, es consecuencia de «la falta de protección y de regeneración del litoral». Los espigones que especifican como necesarios los diferentes estudios encargados por el Estado para el litoral sur de Castellón son «imprescindibles, ya», afirma contundente y sinceramente furioso por la «inacción» del Gobierno, —«indistintamente del color político que esté al frente», como no se cansa de denunciar— con una problemática que, como ha defendido en infinidad de ocasiones, fue la propia Administración la que la generó al no invertir para mitigar los efectos de la construcción del puerto de Burriana.

García apunta directamente a la responsabilidad del Gobierno de España y les pregunta a sus dirigentes «dónde están» cuando en su municipio se producen estas imágenes. Remarca que la situación «es insostenible, porque ya estamos así sin necesidad de que haya temporales» e invita a tratar de imaginar cuál sería la instantánea si estos días volviera a producirse uno de la envergadura de Gloria o Filomena, que ya arrasaron el litoral local y provincial.

Denuncia vecinal

La sociedad civil también ha hecho sentir su malestar por lo que está sucediendo. Desde la asociación Platges de Nules, aseguran que «la auténtica amenaza es la nula implicación de las adminitraciones con el ecosistema, el patrimonio y la vida de la ciudadanía». Consideran que las inversiones previstas y aplazadas son «de emergencia» y recuerdan que la falta de intervenciones cuando debieron ejecutarse ha provocado que el municipio haya perdido «más de 120 metros de nuestra playa» desde que se construyera el puerto de Burriana. Insisten en lo que vienen defendiendo desde la creación de la plataforma ciudadana interdisciplinar, «no actuar es destruir».

La afección en la playa nulense es diversa, dependiendo de las zonas, aunque donde más impactan hoy los efectos es en la de Bovalar, donde las olas rompen literalmente en los cimientos de las construcciones, con consecuencias que no pueden estimarse a corto plazo pero que inquietan y mucho, pues este año se ha repetido el mismo escenario varias veces sin que Costas haya realizado inversión alguna para mejorar la situación. Este verano fue el Ayuntamiento el que tuvo que hacer aporte de gravas para que los bañistas pudieran extender sus toallas en unas playas que en junio estaban prácticamente desaparecidas.

Los efectos del último temporal no se han dejado sentir en exclusiva en Nules. Como es obvio, en otras localidades como Moncofa también se han repetido las mismas incidencias, con el mar superando incluso el paseo marítimo y llegando a las calles más cercanas al litoral.