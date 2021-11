Los ayuntamientos de Castellón recalculan el impacto de las nuevas plusvalías

Cálculos y más cálculos en los ayuntamientos de la provincia para saber de qué forma afectará a las arcas municipales y a los próximos presupuestos la reforma aprobada este lunes por el Gobierno respecto al impuesto municipal sobre la plusvalía. Los consistorios consultados por este diario todavía no tienen claro el impacto económico del nuevo modelo, que permite optar por dos opciones fiscales y eximirá de la tasa a quienes no obtengan una ganancia por la venta de sus inmuebles.

Es el caso de Moncofa, su alcalde, Wenceslao Alós, puntualiza que «existe una casuística variada que hace imposible determinar el impacto económico que puede suponer en las arcas municipales el cobro del impuesto de plusvalías». En este sentido, incide en que «la ley establece que tiene que aprobarse una ordenanza nueva con todos los plazos y garantías y, aunque es imposible conocer la repercusión de la medida, la recaudación será a la baja y la merma de ingresos será importante». Informa Miguel Ángel Sánchez.

Desde Benicarló coinciden también en que es pronto para hacer una estimación, aunque la alcaldesa, Xaro Miralles, espera que los ingresos sean similares a los que había antes de la reforma. Informa María José Sánchez.

Lo mismo sucede en Vila-real, desde donde apuntan que es prematuro valorar un cambio legislativo que no se conoce al detalle.

Por su parte, el alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, indica que el departamento de Tesorería «está aún realizando la estimación y analiza los coeficientes de actualización catastral para poder realizar la cuantificación de la previsión de recaudación para el próximo año». Aún así, el munícipe afirma que «está claro es que se ingresará claramente a la baja y afectará a los próximos presupuestos municipales». Informa Javier Flores.

El Ayuntamiento de Burriana había hecho una estimación a la baja de recaudar 700.000 euros para este año pero, con la nueva legislación, prevén que esta cifra disminuya un 25% hasta los 525.000 euros. «Son unos cálculos difíciles de realizar, puesto que no existe un precedente en las cuentas», explica la alcaldesa, Maria Josep Safont. Considera, asimismo, que «el legislador debía haberse pronunciado antes, ya que durante estos cuatro años hemos tenido muchas dificultades para funcionar». Aún así, celebra que se haya ganado «seguridad jurídica con unos criterios claros». Informa Isabel Calpe.

En el caso de la capital de la Plana, coinciden en que el cambio es «una buena noticia porque aporta seguridad jurídica a los contribuyentes y a los ayuntamientos». Consideran que da más posibilidades a los ciudadanos para que elijan la opción más ventajosa y, a la vez, permite a los consistorios seguir contando con ingresos. «En los diez primeros meses del año, Castelló ha ingresado unos tres millones de euros por plusvalía. En las dos semanas en las que ha estado sin efecto este impuesto, se calcula que el consistorio ha dejado de ingresar entre 100.000 y 150.000 euros», afirman.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, cree que no corresponde una reforma, sino la eliminación definitiva del impuesto. «El Gobierno central debe habilitar un fondo para todos los municipios de España con el objetivo de garantizar los servicios y que la financiación municipal no se ve comprometida», señala.

En vigor hoy

El Real Decreto-ley con el que se adapta el impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional entrará en vigor hoy, tras su publicación ayer en el BOE.

Expertos en derecho tributario alertan del «limbo» de algunos casos

El abogado castellonense Antonio Ruiz, especializado en derecho tributario, explica que, «al no haber establecido un periodo transitorio, operaciones de hace ahora un año que se devengaron en su día se van a quedar sin aplicar a la nueva ley». «No podrá hacerse el cálculo y no podrán cobrarlo», recalca el letrado. Asimismo, destaca que hay ayuntamientos como el de Vila-real «que no tenían ni modelo de autoliquidación y lo liquidaba el propio ayuntamiento».

La UCE aboga por eliminar el impuesto

El secretario general de la Unión de Consumidores en Castellón (UCE), Juan Carlos Insa, sostiene que «cualquier mejora respecto los criterios que se utilizaban hasta ahora siempre es positiva, en la medida que los anteriores no eran objetivos». De todas formas, desde el colectivo al que representa señalan que «la plusvalía es un tipo de impuesto que resulta muy cuestionable en tanto en cuanto grava situaciones ya contempladas por otros impuestos».