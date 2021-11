Una familia de Nules, después de que el mar se haya tragado una parte de su casa: "Nadie ha hecho nada para evitarlo"

Cuando Tonica salió a la terraza de su caseta en primera línea de la playa del Bovalar de Nules fue inevitable, lloró. Lloró con la pena y la angustia que provoca la impotencia de no acabar de entender lo que está sucediendo. Porque sus veranos ya no volverán a ser igual. El azote del mar provocó el miércoles que las escaleras de acceso a su terraza se desplomaran. Y podría pensarse que los desperfectos se reparan a medida que se producen, pero con Costas nada es tan sencillo.

Su marido, Pepe Romero, lo tiene claro: «Nadie ha hecho nada para evitarlo, ningún Gobierno». Y ante esa impasibilidad, el desenlace es el desamparo que denunció el presidente de la asociación de vecinos Virgen del Carmen, Manolo Oliver, que ante la visión de las casas amenazadas por el impacto de las olas, afirmó que se sienten «completamente abandonados».

"Romper un ciclo natural tiene sus consecuencias y ese ciclo natural no lo rompieron los vecinos, lo rompió una Administración que ahora nos está haciendo responsables de su flagrante error"

Lo que no entienden los vecinos de Nules, que insisten en defender que el suyo es un núcleo urbano tradicional donde no ha existido especulación urbanística, donde no hay grandes urbanizaciones, sino pequeñas casetas de una sola planta --alguna de manera excepcional tiene dos--, donde la mayoría estaban construidas antes de la ley de Costas vigente, es por qué sufren el castigo de la inacción de una Administración que decidió construir un puerto en Burriana, con sucesivas ampliaciones, sin invertir en proteger las playas aguas al sur, a pesar de que se sabía lo que sucedería.

Romper un ciclo natural tiene sus consecuencias, «y ese ciclo natural no lo rompieron los vecinos, lo rompió una Administración que ahora nos está haciendo responsables de su flagrante error», denuncian desde Platges de Nules.

Ya no hay confianza

Pepe Romero, muy consciente de que Costas no le va a permitir reparar la escalera de acceso desde la playa --la entrada principal de su casa--, sabía que más pronto que tarde el desenlace iba a ser este, por mucho que su esperanza fuera que imperara el sentido común entre quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Ha perdido la confianza, porque «no han dejado de prometer durante años y años que iban a invertir en protecciones y no han hecho nada».

"El Ministerio es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer"

Para los vecinos, el Ministerio es como «el perro del hortelano, que ni come ni deja comer». La prueba es visible en diversas viviendas que desde hace mucho tiempo presentan puntales para evitar desperfectos --la mayoría por el paso del tiempo-- cuya reparación no autoriza Costas.

Tonica lloró al observar cómo el mar se ha tragado una parte de su casa. Y, como ella, lloraron quienes, sin tener propiedad en la zona, ven que la identidad de su pueblo se desvanece. Porque el comentario más repetido entre los que estos días se acercan para ver los daños provocados por los sucesivos temporales es que si desaparece la primera línea de viviendas, «¿en qué se va a quedar la playa de Nules?». El patrimonio humano está tocado y casi hundido.