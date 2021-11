Así está el PAI Torre la Sal de Cabanes: jabalís muertos, ratas y vertidos ilegales en las calles

Los vecinos del PAI Torre de la Sal de Cabanes no pueden más. Llevan 13 años, desde el 2008, en una situación de «abandono total». Denuncian la presencia de jabalís muertos, «que nadie retira», ratas y roedores campando a sus anchas por las calles pendientes de urbanizar, además de vertidos ilegales en la zona, que hace que las calles parezcan «estercoleros». La urbanizadora no termina los trabajos, el Ayuntamiento no los recepciona y ahí están «aproximadamente 1.000 vecinos en el limbo de la burocracia», aseguran desde la asociación vecinal que preside María Dolores Melero.