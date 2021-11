El post en redes de Nomdedéu que ha indignado a los hosteleros de Els Ports por su forma de buscar camareros

Ahora, las criticas llegan desde Els Ports, por otra publicación en Facebook, en la que cuestiona los métodos de publicación de ofertas de empleo que utilizan los empresarios de la hostelería.

«Si ponen un cartel con celo en la puerta, es un método lícito, pero entonces no podemos ser responsables de no encontrar candidatos, porque no sabemos que buscan trabajadores ni lo que ofertan», afirma el director de Labora, quien hace referencia a una noticia de este diario sobre la crisis de la hostelería en la zona para encontrar camareros, junto a una foto de una empresaria frente a su hotel y el cartel con una propuesta laboral.

Nomdedéu expone: «No hay ni una sola oferta de hostelería en Els Ports de las que tenemos en Labora». Así como dice que «es la ley de la oferta y la demanda. En Castellón hay 5.200 personas inscritas como demandantes de ocupación en este sector».

Reacciones

El comentario en Facebook despertó la indignación entre hosteleros de la comarca. «¿Este es el modelo que quiere la Generalitat con el director de Empleo? Con estas declaraciones lo único que busca es ridiculizar al sector. Es vergonzoso. ¿Usted controla las ofertas de Labora o solo está para escribir en Facebook para ganar me gustas?», clama el gerente del hotel El Faixero de Cinctorres y presidente de Temps, dedicada al turismo de interior de la Comunitat, Joaquín Deusdad.

Desde la Asociación de Empresarios Turísticos de Morella y Comarca (Asetmico), su presidente, Javier Tena, asevera: «En lugar de tratar de ridiculizarnos, podría actualizar los números. Si hubiese 5200 personas buscando trabajo no estaríamos en esta situación».

Catalin Chircu, que cerró uno de sus bares por falta de mano de obra, expresa: «Llevamos un año publicando ofertas en todos los sitios, saliendo en noticias y no hay manera de encontrar candidatos, y nos dice ahora que no sabemos buscarlos. Sus palabras son para reír por no llorar. Me duelen, la verdad, y demuestra el poco interés por solucionar este tema».

Mensaje de Colomer

Por su parte, en la vertiente institucional, este jueves se celebró en Morella un encuentro autonómico de CdTs, con la presencia del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. Sobre lo escrito por Nomdedéu, prefirió no comentarlo por «respeto institucional», pero matizó: «No voy a valorar publicaciones que se hacen en redes sociales y no ayudan a resolver un problema tan serio».

Durante la jornada, los hosteleros le trasladaron las afecciones por la falta de camareros. Colomer recogió el guante y avanzó una futura reunión: «Estamos a su lado y pondremos los recursos necesarios para formar trabajadores para los perfiles que demandan».

Asimismo, el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, sí respondió al texto del director de Labora y manifestó: «Este tipo de comentarios no ayudan. Hablamos de autónomos y pequeñas empresas que luchan por su forma de vida. El objetivo tiene que ser sumar todos y resolver esta situación».