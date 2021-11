Nomdedéu se compromete a encontrar tres candidatos por cada oferta de hostelería en Els Ports

Después de desatar la indignación de los hosteleros de Els Ports al lanzar un post en redes sociales en el que cuestionaba los métodos que usan los empresarios del sector para publicar sus ofertas laborales, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, fue rotundo y aseguró este viernes a Mediterráneo que hará todo lo posible para paliar el déficit de personal que sufren en la comarca. «Me comprometo a encontrar al menos a tres candidatos por cada oferta de trabajo para el sector hostelero en el norte de Castellón», aseveró el alto cargo.

Esta nueva polémica protagonizada por el director general de Labora --en verano llegó a acusar al sector, en algunos casos, de «abusos indecentes» a los empleados-- surge tras compartir en su cuenta de Facebook un mensaje en el que afirmaba, en referencia a los hosteleros de Els Ports, que «si ponen un cartel con celo en la puerta, que es un método lícito, no podemos ser responsables de no encontrar candidatos porque no sabemos que buscan trabajadores ni lo que ofertan». Una publicación en la que Nomdedéu considera que fue «respetuoso», ya que remarca que «no pretendía ofender» en ningún momento.

Falta de camareros

"Tenemos 5.200 demandantes de empleo para el sector hostelero en Castellón. Si nos hacen llegar las ofertas, les podremos ayudar, es lo que necesitamos"

El secretario autonómico pone en valor que desde el departamento que lidera trabajan muy seriamente para encontrar soluciones efectivas al problema y, con más sensibilidad si cabe, en las comarcas del norte de la provincia, que por las circunstancias de despoblación y falta de acceso a la vivienda tienen más dificultades para encontrar trabajadores. Por ello, reitera las cifras que manejan desde Labora. «Tenemos 5.200 demandantes de empleo para el sector hostelero en Castellón. Si nos hacen llegar las ofertas, les podremos ayudar, es lo que necesitamos», reivindica.

Lejos de huir de las críticas, Nomdedéu explica a este periódico que quiere explicarse delante de los empresarios y alcaldes para zanjar la polémica y, así, mostrar su apoyo y respaldo al sector. En este sentido, el secretario autonómico de Empleo anuncia que ayer le pidió a su homólogo en la cartera de Turismo, Francesc Colomer, poder participar en el encuentro que tendrá en los próximos días con representantes del sector hostelero en el CdT del Grau de Castelló.

"Vamos a hacer un esfuerzo más grande si cabe, pero para ello es fundamental que envíen las ofertas a través de las oficinas de empleo"

«No me escaqueo, voy a estar para explicar a los empresarios y alcaldes nuestra posición y el trabajo que realizamos. Vamos a ser proactivos, vamos a hacer un esfuerzo más grande si cabe, pero para ello es fundamental que envíen las ofertas a través de las oficinas de empleo», concluye el alto cargo.

Críticas

Aunque Nomdedéu recalca que su intención no fue en absoluto ser irrespetuoso, lo cierto es que, como publicó ayer este diario, su controvertido post generó una avalancha de críticas entre los hosteleros de Els Ports, que consideran que había empleado un tono burlón que no ayudaba nada a poner remedio a las continuas dificultades que tienen los empresarios para hallar camareros en esta zona de la provincia y que, en vez de aportar soluciones a la causa, «ridiculizaba» a un gremio que ve cómo las decenas de ofertas que publican quedan desiertas al no encontrar a candidatos para el puesto.

Hasta el propio Colomer reconocía que publicaciones así «no ayudan a resolver un problema tan serio», una opinión que también sostiene a su vez el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés.