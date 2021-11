Peñíscola está sumida de lleno en la campaña a través de la cual quiere captar el máximo de apoyos posibles para convertirse en la localidad española escogida por la empresa Ferrero Rocher para protagonizar su proyecto especial de Navidad, que supondría una gran promoción turística con un impacto probado para el municipio.

El Ayuntamiento ha sacado a la calle un punto de votación itinerante que plantea un sencillo sistema para sumarse a la iniciativa y acrecentar las opciones de la localidad. Quienes hoy se han acercado a las inmediaciones del castillo han podido participar en este proceso con solo escanear un código QR.

El alcalde, Andrés Martínez, que no ha querido perderse esta iniciativa, explicaba que «hemos contado a quienes nos visitan que necesitamos todos sus votos para brillar como nunca esta Navidad». Recuerda a la opción itinerante se suma a los dos puntos fijos habilitados en la Oficina de Información turística del Paseo Marítimo y las instalaciones del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). De esta forma, el Ayuntamiento quiere facilitar la contribución de cualquier persona, de manera que no saber cómo hacerlo no sea una excusa para quedarse al margen.

Martínez, ha insistido en que, cualquiera, independientemente de dónde esté, puede ayudar a Peñíscola en esta particular carrera navideña por concentrar votos, a través del enlace web habilitado expresamente para la ocasión: https://pueblos.ferrerorocher.es/es/es/xp/pueblos/vota