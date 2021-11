Mientras el Ayuntamiento de Nules completa la obra de construcción de un muro de contención frente a las viviendas de primera línea de costa amenazadas por la fuerza del mar tras la total desaparición de la playa, los vecinos de la localidad han iniciado una ofensiva reivindicativa en la que quieren difundir los valores históricos, patrimoniales y humanos no solo de les casetes, sino también de una parte del litoral que, décadas después, «todavía conserva intacto un modelo de vida tradicional».

La Associació Platges de Nules ha hecho un llamamiento a los vecinos para que compartan sus experiencias e imágenes que acrediten que, salvo por los efectos de la regresión, esta franja litoral al sur de Castellón mantiene intacto su aspecto a pesar del paso del tiempo.

Mari Carmen Romero ha sido una de las personas que han dado respuesta a esa invitación, que no tiene más propósito que visibilizar las consecuencias de la «inacción» de la dirección general de Costas a la hora de proteger a los municipios al sur del puerto de Burriana tras la construcción de esta infraestructura.

Esta vecina ha visto esta semana como el mar arrancaba el acceso principal a la caseta familiar. «Son las escaleras en las que crecí, en las que quería que mis hijos y sobrinos disfrutaran en el futuro subiendo y bajando imparables», explica con afectada nostalgia. Relata que «escribiría un libro de los buenos recuerdos que me ha dado la playa», como los de su abuelo invitando a los nietos a ir a pescar, o los de su abuela y su tía saliendo a pasear.

«Tierra de pobres»

Desde una perspectiva más reivindicativa remarca que «mis abuelos pusieron todo su esfuerzo en una tierra que no valía nada porque estaba cerca del mar, era tierra de pobres», unos terrenos que ahora, décadas después, el Ministerio reclama para sí al considerar que se encuentra en Dominio Público Marítimo Terrestre. Una delimitación que viene dada, como no dejan de insistir desde el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales, por el avance del mar tras la construcción del puerto, y no porque se haya construido en una zona indebida. Defienden que las casas estaban allí antes que el puerto de Burriana.

Frente a la imagen de la escalera destrozada, unos daños que Costas no va a dejar reparar a los afectados —es lo habitual en estas viviendas de primera fila—, Mari Carmen Romero confía en que la persistencia del pueblo logrará «la regeneración de nuestra playas, que alguien nos escuche, porque es nuestra vida».

Otros testimonios

Pero Romero no ha sido la única que ha dado respuesta a esa petición de colaboración. El conocido futbolista nulense Sergi Canós, que en la actualidad juega en la Premier inglesa con el Brentford, también compartió sus vivencias de infancia vinculadas con esta playa y con un estilo de vida familiar.

Reunión en Costas

El lunes, 15 de noviembre, a petición del Ayuntamiento de Nules, el alcalde, David García, y representantes de todos los grupos políticos con representación municipal, se reunirán en la jefatura provincial de Costas para tratar la problemática que atraviesa la localidad, agravada tras los últimos temporales, y para exigir la licitación de las inversiones previstas para Nules. Con carácter de urgencia pedirán que se construya el espigón como una protección posible para la maltrecha playa del Bovalar.