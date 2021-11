Costas no deja margen a la duda: no van a proteger las 'casetes' de Nules

La reunión mantenida esta mañana entre representantes municipales de Nules y personal de la jefatura provincial de Costas, arroja una única conclusión, según el alcalde de la localidad, David García, el Ministerio no contempla ningún escenario de regeneración del litoral del municipio que no incluya el derribo de las viviendas de primera fila.

El Ayuntamiento acudía a este encuentro con el propósito de obtener algún tipo de información sobre los avances en la tramitación del proyecto que supondrá la construcción de los espigones previstos para un tramo de la costa de Nules, y ha salido con la confirmación de que la postura estatal es inamovible. «La reunión ha sido muy tensa y no hemos obtenido más respuesta que un 'cuando toque' cada vez que preguntábamos por plazos».

No habrá dunas sin derribo

García explica que han trasladado una petición, «que construyan dunas naturales en toda la playa como ya existen en algunos puntos» pero la reacción de los representantes de Costas en la provincia no ha podido ser más contundente y desalentadora. «Nos han dicho que no van a invertir ni un céntimo para proteger las viviendas, y tampoco invertirán en regeneración dunar hasta que no se derriben». La respuesta del alcalde, con el respaldo de los portavoces municipales asistentes, ha sido igual de clara: «No vamos a permitir que las derriben y haremos lo que haga falta y esté en nuestras manos».

Esta tarde, David García mantendrá una reunión con las tres asociaciones de vecinos de la playa de Nules con el propósito de establecer un calendario de movilizaciones, «porque no vamos a parar».

Para sorpresa de la delegación nulense, en este encuentro, que el alcalde ha calificado como «muy poco productivo» pues «no ha habido ningún tipo de diálogo», un técnico de Costas les ha preguntado por las actuaciones de este fin de semana, pero no por la construcción del muro de contención, sobre el que no ha existido mención alguna. «Nos han preguntado por los montones de arena que habíamos depositado para impedir que el mar llegue a la avenida», detalla García. Querían saber qué tipo de material habían aportado y de dónde había salido. El munícipe les ha explicado que «era una situación de emergencia y, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, con nuestros recursos, hemos tratado de garantizar la seguridad ciudadana».

Los representantes de Nules han vuelto a casa con la decepción de que el Ministerio niegue de manera tan categórica la protección de «una parte esencial de nuestro patrimonio histórico y humano» y confirman que hasta esta intransigencia, movilizarán a la ciudadanía para frenar un desenlace que para Costas está tan claro.