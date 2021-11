Malestar vecinal por el paso de camiones pesados por dentro de este pueblo de Castellón

No en vano, tal como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta noticia, la circulación de tráileres o camiones bañera causa que, ante la estrechez del vial, si se juntan dos vehículos de alto tonelaje en sentidos opuestos por las calles de les Coves de Vinromà, uno de ellos tiene que subirse incluso encima de la acera para poder pasar.

El motivo de este episodio es que los trabajos para construir la rotonda, ya en marcha, obligan a desviar el tráfico de la CV-10 por dentro del pueblo, algo que el PSOE local critica porque es "peligroso" para los ciudadanos. Además, "la travesía no está preparada para soportar el tráfico pesado y continuo", remarca el portavoz de la agrupación, Gustavo Viol, quien recuerda que "para la creación de una rotonda a la Salzadella no fue necesario desviar el tráfico por dentro del pueblo".

"No puede ser que para mejorar la seguridad viaria se empeore creando un nuevo problema, hay otras alternativas" Gustavo Viol - Portavoz del PSOE de les Coves

Ante esta situación, los socialistas confían en que la alcaldesa, Mònica Nos, se responsabilice por este "despropósito" y "rectifique el error lo antes posible para que no suceda ninguna desgracia que lamentar". "No puede ser que para mejorar la seguridad viaria se empeore creando un nuevo problema, hay otras alternativas que no ponen en peligro a nadie y que se podrían aplicar", expone.

Respuesta de la alcaldesa

"Los camiones tienen que pasar por dentro del pueblo porque el PSOE, cuando gobernaba, no hizo nada para que nuestras calles dejaran de ser una travesía urbana" Mònica Nos - Alcaldesa de les Coves

Tras estas críticas, la alcaldesa lamenta este nuevo ataque de la oposición. "Los camiones tienen que pasar por dentro del pueblo porque el PSOE, cuando gobernaba, no hizo nada para que nuestras calles dejaran de ser una travesía urbana. Si hubieran estado por la labor y se hubieran preocupado por lo que tocaba, no estaría pasando esto, circulan por ahí por su culpa", reprocha.

Nos insiste en que "no hay otra" en que los vehículos pesados deban circular por ahí hasta que acaben las obras. "Sabemos perfectamente los peligros y lo hacemos todo pensando en la seguridad de los vecinos. Antes de criticar, deberían reconocer que por fin hayamos conseguido que la Conselleria de Obras Públicas haya accedido a construir la rotonda en el acceso sur, como veníamos demandando desde hace tanto tiempo", reivindica.

Lo cierto es que el entrador, que también permite acceder al polígono industrial Tres Cantons, que ha habido hasta ahora para acceder a les Coves ha sido escenario de diferentes accidentes en los últimos años, por lo que regular el tráfico mediante una glorieta es una "actuación muy necesaria" que reforzará la seguridad vial.