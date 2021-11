Almassora da vía libre a la compra de solares para la pantalla verde

El Ayuntamiento de Almassora citará este mes a los propietarios de las parcelas más grandes para cerrar la negociación y avanzar en la compra del suelo para la futura pantalla verde. La concejala de Territorio, Carmina Martinavarro, avanzó este lunes a los grupos políticos en comisión los avances en la materia, tras las visitas realizadas por su departamento a cada una de las fincas afectadas y las valoraciones de los terrenos. El consistorio será el marco para las citaciones individuales, a posteriori de la reunión mantenida en verano y la tasación in situ de cada finca.

«Ha sido un trabajo muy minucioso que partía de cero, que es lo que había hecho hasta la fecha, hasta conseguir un inventario detallado con el que ya podemos cerrar la compraventa», apuntó la responsable de Territorio. «Sin compra de terrenos no puede haber pantalla y sin tasación no puede haber compra, de modo que el proceso tiene que seguir un camino que ha avanzado después de que nos encontráramos con múltiples anuncios no tenían ningún trabajo previo detrás», dijo.

La tasación técnica de los terrenos ubicados en la superficie afectada por la próxima construcción de la pantalla verde cifra en 10.000 euros el precio de cada hanegada de suelo en la zona rústica, calificada como no urbanizable dotacional parque público. A partir de ahí, cada valoración tiene en cuenta sus propios elementos, la producción agrícola y el resto de circunstancias que pueden incrementar el precio en base a los criterios técnicos que marca la legislación.