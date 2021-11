SOS de la peña la Rajola Grogueta de l'Alcora, una de las más numerosas de la provincia de aficionados al Villarreal CF. El colectivo perdió hace unos días 24 papeletas de la Lotería de Navidad, por lo que anula esos boletos cara al sorteo del próximo 22 de diciembre.

Así lo cuenta el presidente de la peña, Jordi Martí, que cuenta que uno de los 116 componentes de la asociación perdió el sobre que contenía las 24 papeletas y ahora desconocen dónde pueden estar.

Al no aparecer por ningún lado, ya han ido a denunciar el extravío de los boletos a la Guardia Civil. Concretamente, han desaparecido las papeletas que van del 655 al 688 y avisan de que, si alguien las encuentra, que no se haga ilusiones porque quedan anuladas. Es decir, aunque saliera algún premio del número en el que la peña participa en el sorteo de la Lotería (el 49.799), el poseedor de las papeletas con alguna papeleta entre el 655 y el 688 de ese número no recibirá ninguna cantidad.

Juegan a la Lotería desde hace 9 años

La peña lleva jugando a la Lotería de Navidad desde hace nueve años y, como el primer año en el que empezaron a jugar acababa en 9, siempre buscan esa terminación, aunque hasta ahora nunca les ha tocado ni un euro.

Además, desde el colectivo se alegrarían porque venden aproximadamente unas 1.500 papeletas y buena parte de l'Alcora y de localidades de alrededor saldrían beneficiados.

Actividades durante todo el año

Con lo que saca en limpio de la venta de papeletas, esta peña alcorina realiza actividades durante el todo año relacionadas con el Submarino, por lo que parte de lo recaudado lo destinan a poder ir a algún viaje cuando el Villarreal juega fuera.

La capital de l'Alcalatén tiene mucha tradición de que las peñas realicen Lotería de Navidad en papeletas, aunque cada vez se impone más el décimo y menos este tipo de boletos. Además de peñas de aficionados como la Rajola Grogueta y de otros equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, también ofrecen lotería peñas taurinas, asociaciones humanitarias, colegios, amas de casa, bolilleras o cazadores, además de la mayoría de empresas azulejeras, así como algunos restaurantes y bares.