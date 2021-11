El investigador de Moncofa Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias, Premio Jaume I y fundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha ingresado este martes como académico de honor de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Lo ha hecho con un discurso sobre la síntesis de materiales por bioinspiración y sus aplicaciones.

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Tecnología Química, Corma es el científico español con mejor índice h, el sistema que evalúa la calidad científica teniendo en cuenta el número de citas de sus artículos.

Avelino Corma, que participará este miércoles en la tercera edición de Ecoforum, es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas. Ha publicado más de 1400 artículos en revistas internacionales, ha escrito tres libros y numerosas revisiones. Es miembro del Comité de Edición de las revistas más importantes en el campo de la catálisis y autor de más de 200 patentes de invención, de las que más de veinte han sido aplicadas industrialmente.

En su excepcional currículum, entre sus numerosos reconocimientos, se incluyen el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, el Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, la Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, el Eni Award, el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, el A. V. Humbold Research Award, el G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y Premio Heinz Heinemann de la International Association of Catalysis Societies.