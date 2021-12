Nules quiere frenar la alta siniestralidad de los patinetes eléctricos

La preocupación por la alta siniestralidad que están generando los patinetes eléctricos en Nules y el riesgo que supone el mal uso de estos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para la seguridad vial, ha llevado al Ayuntamiento a poner cerco a los infractores con la incorporación de una regulación específica en la Ordenanza de Tránsito y Seguridad Vial.

Uno de los accidentes más recientes y con consecuencias más graves tuvo a un menor como víctima. Una persona que circulaba con una bicicleta eléctrica, atropelló al niño cuando salía del colegio, lo que le provocó varias fracturas de gravedad en una pierna.

El alcalde, David García, asegura que «han habido varios accidentes y muchos sustos», lo que llevó a la Jefatura de la Policía Local a proponer esa regulación concreta.

La ordenanza detalla, entre otras cuestiones, la obligación del uso del casco. Ningún VMP puede utilizarse sin llevarlo y la infracción supondrá una sanción. Otro de los requisitos indispensables es el de contar con un certificado de circulación. Este documento lo expide el fabricante. Incluye información técnica como el peso, la potencia, la velocidad máxima, las dimensiones y el tamaño de las ruedas.

Demasiado rápido

También se incluyen especificaciones sobre la velocidad máxima --no pueden superar los 25 kilómetros hora-- y sobre el uso individual, no pueden montarse dos personas a la vez, una práctica que, según el alcalde, no está demasiado extendida, aunque sí la del exceso de velocidad. De hecho es la circunstancia que más preocupa.

Por el momento, tal y como confirma García, la Policía Local ha iniciado una campaña informativa para dar un margen de tiempo a los usuarios para que se familiaricen con la nueva normativa. Pasado un plazo prudencial, las infracciones de la ordenanza se castigarán con multas.

Además de obligaciones, desde el Ayuntamiento se hacen algunas recomendaciones, como la contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier incidente que pueda producirse, como los atropellos anteriormente mencionados.

David García incide en que «los patinetes se utilizan cada vez más y hacía falta regularlos».