Les Penyes en Festes de la Vall volverán el 26 de febrero tras el parón por el covid

Les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó están entre las fiestas de la provincia que han pasado la pandemia con una ausencia total. Sin actos simbólicos ni testimoniales, la directiva de la asociación consideró que lo más aconsejable era esperar, porque cualquier planteamiento resultaba inviable renunciando a una concentración importante de gente. Pero ya tienen fecha para el regreso. Será el 26 de febrero, con el Mig Any Fester.

La última vez que los peñistas se vieron fue en febrero del 2020, precisamente en esta misma convocatoria, que se celebró con total normalidad. Nada hacía presagiar entonces que apenas unas semanas después todo se paralizaría.

Cuando la Generalitat autorizó la organización de festejos taurinos en plazas portátiles en el 2020, parecía que la Vall lo tenía todo de cara para reactivarse, porque el de les Penyes es un recinto que respondía a esas características, pero la agrupación dijo que no. La limitación de aforo era incompatible con la esencia de esta fiesta, de ahí que descartaran por completo la posibilidad, como también hicieron este verano. La conclusión acordada era «si no vamos todos, no va ninguno».

Y así ha sido hasta esta misma semana, cuando a través de sus redes sociales, les Penyes han anunciado que vuelven con una convocatoria que ha ganado en participación y relevancia a lo largo de los años: el Mig Any Fester.

Mal momento por la incidencia

Es cierto que la noticia se produce en un momento en el que la incidencia por contagios en la ciudad es muy elevada, pero todavía faltan dos meses, de manera que les Penyes confían en que las circunstancias mejorarán y la fiesta podrá volver a la plaza del Mercat.

Fieles al tono de las últimas campañas de les Penyes, el anuncio del Mig Any Fester lanza una pregunta: «¿A ti te cabe la ropa de peñas?», haciendo de este modo un guiño a los estragos en la dieta de los peñistas que ha provocado la inactividad de la pandemia.