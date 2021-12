Nules no quitará el muro de rocas de la playa y construirá "otro de 300 metros" si hace falta

Por si había alguna duda de si el Ayuntamiento de Nules se arrepiente o tiene pensado retirar a corto plazo el muro de rocas que construyó, sin el permiso de Costas, para proteger las históricas casetas ubicadas en primera línea de la playa del Bovalar, el alcalde, David García, ha vuelto a dejar claro su postura de forma muy rotunda.

«No lo vamos a quitar mientras no nos hagan los espigones. Nules no va a permitir que esas viviendas se pierdan. Si hay que volver a tomar medidas, por supuesto que lo haremos. No nos va a temblar el pulso. En su momento construimos 71 metros lineales de piedras, pero si hace falta colocar 300 metros, los pondremos», avisa.

Así de tajante se mostró este lunes ante las cámaras de la televisión de Mediterráneo, Medi TV, donde respondió a las preguntas que le planteó la presentadora de La Panderola, Loles García, a las puertas del ayuntamiento. Una entrevista en la que el primer edil mostró de nuevo su desconfianza ante la previsión del Gobierno de licitar las obras de estabilización en la playa de les Marines en el primer trimestre del 2022.

"Suelo ser optimista, pero estoy casi seguro de que en el 2022 no van a haber obras de espigones en Nules"

«Suelo ser una persona optimista, pero estoy casi seguro de que en el 2022 no habrá obras de espigones», afirma García, quien basa su escepticismo en la «falta de actitud» del Ministerio para la Transición Ecológica hacia el litoral sur de Castellón, que es «la niña fea» del Gobierno central.

Reunión en Madrid

Un acto marcado en el calendario que servirá para conocer más al detalle las intenciones del Ejecutivo respecto a Nules es la reunión que el alcalde mantendrá en Madrid el 12 de enero con la Dirección General de Costas. «Si quisieran, lo único que tienen que hacer es licitar las obras y ejecutarlas», razona el munícipe, a la vez que pide «voluntad política» para ello. «El Ministerio tiene dinero para lo que quiere, pero de momento no hay una partida específica para Nules», reprocha.

"La construcción del muro está dentro de la ley, estamos respaldados jurídicamente para tomar esa medida en caso de emergencia"

A esta falta de protección se junta la «persecución» de Costas para «intentar multar» al Ayuntamiento por haber construido el muro sin la autorización gubernamental. De hecho, el alcalde detalla que ya han recibido la carta en la que el Ministerio le informa que iniciará el procedimiento sancionador, aunque insiste en que la intervención que hicieron «está dentro de la ley».

«No solo tenemos la competencia, sino la obligación de tomar medidas en situación de emergencia para proteger a personas. Las acciones se implantaron de forma ponderada, a través de un decreto de alcaldía, por lo que estamos respaldados jurídicamente. Además, nadie ha impugnado ese decreto», arguye.

García se reunirá esta semana con las asociaciones vecinales para estudiar nuevas movilizaciones, si bien quiere dar «un voto de confianza» a la reunión de enero para ver si les concretan plazos.