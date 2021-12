Anna Fibla ha señalado que el comunicado de Chaler “no cambia nada”. Para la líder de TSV, que reconoció estar aun afectada personalmente, “parece que el Partido Socialista se desvincula de los hechos y que piensan que todo debería quedar en algo personal. No es así. Mantenemos lo que dijimos en rueda de prensa: o Chaler dimite o es cesado o no vamos a continuar en el equipo de gobierno. Yo no puedo tener a este señor como compañero en el gobierno, así que la decisión es de la ejecutiva del PSPV de Vinaròs o del alcalde”.

Respecto a si ha hablado con el alcalde, Guillem Alsina, dijo que el mismo día del amigo invisible “me dijo que no me lo tomara a mal, que era una broma, y el día de la rueda de prensa (jueves) le avisé previamente de que íbamos a pedir el cese de Chaler y me dijo que si lo hacía me echaría del equipo de gobierno. No me pidió ni que me sentara a hablarlo. Nada”.

Por su parte, Alsina indicó que aún no hay una decisión tomada sobre el cese de Chaler y que el jueves hubo una reunión de la ejecutiva, a la que el concejal de Urbanismo y Deportes no pudo acudir al hallarse fuera de la ciudad hasta el día 30 de diciembre. “Esto ha dificultado las cosas, y cuando vuelva nos sentaremos con él y tomaremos decisiones”, señaló.

No hubo risas

Alsina aseguró que el regalo “era totalmente personal” y que “nadie sabía quien había tocado a quien ni sabíamos lo que uno había regalado al otro hasta que se abrieron”. El alcalde también quiso subrayar que “lo que ha dicho Fibla sobre las risas es categóricamente falso”.

Añadió que se disculpó con ella la misma noche del amigo invisible, también en nombre de su grupo municipal, apuntando que el hecho no tenía nada que ver con el partido y que se trataba de algo personal. “El hecho es muy grave, y por ello vamos a estudiar este tema con la ejecutiva local y cuando vuelva Chaler tomaremos las decisiones oportunas”, concluyó.