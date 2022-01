Fiscalía pide juzgar a la alcaldesa de Burriana pese a que la justicia avala la gestión del PAI Sant Gregori

Nuevo proceso judicial paralelo a la construcción del PAI Golf Sant Gregori de Burriana, pese a que la justicia ha avalado anteriormente la gestión relacionada con el macroproyecto urbanístico llevada a cabo por el Ayuntamiento y los promotores.

La sección Anticorrupción de la Fiscalía de Castellón ha trasladado al juez la petición de investigar a la alcaldesa, Maria Josep Safont, por un presunto delito continuado de prevaricación en relación a informes desfavorables relacionados con el plan, así como al director de la obra, Pascual Abad, al agente urbanizador, Juan Lozano, y Manuel Melchor, estos últimos en cuanto a firmantes de las certificaciones. Además, solicita que testifiquen la secretaria municipal, dos técnicos y el concejal de Territorio, Bruno Arnandis.

Así aparece en el decreto de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón, María Díaz, al que ha tenido acceso Mediterráneo, fechado el 16 de diciembre, en lo que se refiere a las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia de varios propietarios afectados por el PAI, que han intentado frenarlo anteriormente, y en la que hacían referencia a la posible comisión de delitos en la tramitación administrativa del proyecto.

Al respecto, fuentes municipales no quisieron hacer ninguna valoración y, de hecho, confirmaron a este periódico que no han recibido ninguna comunicación por parte de la Fiscalía. Lo consideran «un proceso más», como los que ya han tenido sentencias favorables a la gestión realizada respecto a Golf Sant Gregori. La única novedad, especifican desde el consistorio, es que en esta ocasión se trata de una denuncia por vía penal. Será el juez el que deberá tomar una decisión sobre la apertura de una investigación o no.

Fallos a favor

Justo el domingo, se dio a conocer un nuevo fallo judicial favorable al Ayuntamiento de Burriana por el plan urbanístico. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón confirmó que la autorización a la Urbanización Golf Sant Gregori SA, promotora de la construcción, para girar y notificar las correspondientes liquidaciones de cuotas es «conforme a derecho». Además, desestimó el recurso de la parte demandante y la condenó a pagar las costas del proceso.

Y no es el único aval judicial al PAI. En octubre, la Asociación de Propietarios a favor del Golf Sant Gregori celebró la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón a favor del desarrollo del PAI, que inadmitía y desestimaba los recursos de Mercantil Inesther 2012 SL contra el acuerdo transaccional entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador. El fallo recogía la validez de los informes externos pese a que, en su momento, los técnicos municipales se manifestaron en sentido contrario. Determinaron que el consistorio no incurrió en ninguna infracción.

La justicia también se pronunció en julio a favor del proyecto para desestimar el recurso interpuesto por la misma mercantil que alegaba irregularidades en la tramitación del giro a cobro de la cuota 00 por la urbanizadora.

Cabe recordar que desde el 11 de marzo del 2016 todos los acuerdos plenarios son favorables a desarrollar el proyecto de dos millones de m², que prevé 6.000 viviendas, hoteles y un campo de golf en la zona litoral de Burriana.