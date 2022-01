Tras el SOS que lanzaron en noviembre por el "abandono" en el que está el PAI Torre la Sal, los vecinos de esta zona residencial de Cabanes denuncian que continúa con un estado "insalubre". "No hay luz, hay farolas caídas, los árboles y los matorrales invaden aceras y calzada, hay parcelas sin desbrozar e incluso hemos detectado colonias de jabalís. Hasta alguno ha aparecido muerto cerca de las viviendas», lamentan desde la asociación de residentes.

El colectivo critica que es una situación que se arrastra desde hace más de una década. "Hace años que se pasan la pelota desde el Ayuntamiento de Cabanes a la empresa urbanizadora del PAI y viceversa. Son promesas incumplidas por parte de la alcaldesa y sentimos tal impotencia y desesperación que llegaremos hasta donde haya que llegar", comenta Maite, una de las afectadas, que es presidenta del edificio Mediterráneo.

"Llevo años viviendo aquí y me da miedo salir a la calle cuando anochece por la falta de iluminación y porque los jabalíes andan por aquí como si estuvieran por su casa", recrimina esta vecina.

Las "promesas incumplidas" a las que se refieren los residentes se centran principalmente en la falta de iluminación de la avenida central desde el acceso del PAI hasta los cámpings y en la ausencia de limpieza. "Primero nos dicen que para septiembre, luego que para enero, y ahora que para Semana Santa. Pero mientras la zona permanece a oscuras e insegura. Nos gustaría ver en los presupuestos del Ayuntamiento de Cabanes qué acciones van a realizar este año, pero todavía no han aprobado las cuentas, añade Diego, otro afectado.

Nido de bichos e insectos

Los vecinos también han pedido en reiteradas ocasiones el desbroce y limpieza de todas las parcelas del PAI, pero denuncian que desde el Ayuntamiento de Cabanes no cumple con su propia ordenanza municipal y no han procedido a abrir el correspondiente procedimiento administrativo para obligar a los propietarios a mantener las parcelas en condiciones y que no sean un nido de bichos e insectos, además de un hábitat ideal para los jabalís.

"Queremos soluciones que nos permitan vivir en dignidad. El IBI lo cobran religiosamente, pero no vemos ni mejoras ni mantenimientos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y encontrar una solución, pero necesitamos que el Ayuntamiento y la empresa urbanizadora actúen y cumplan sus obligaciones y promesas", concluye la presidenta del edificio Mediterráneo.