Alcalà de Xivert y Alcossebre apunta a recuperar su Carnaval en 2022 tras suspenderse el año pasado por el covid. No se podrá celebrar en las fechas inicialmente previstas, para los fines de semana del 25, 26 y 27 de febrero en Alcalà, y del 4, 5 y 6 en Alcossebre. Queda aplazado para más adelante, confiando que mejore la situación sanitaria.

Este municipio del Baix Maestrat acumula hoy en día 308 casos positivos. Quedó claro también el sentir de los jóvenes respecto a unos Carnavales que se viven con mucha intensidad en este municipio xivertense: «Hay que hacerlo sí o sí, aunque sea en otras fechas» y «siendo conscientes de que no será como antes y que habrá que respetar las limitaciones».

Las opciones

Tras la reunión de ayer entre ayuntamiento y collas, se acordó aplazar el carnaval y se propusieron tres alternativas, las cuales serán sometidas a votación el viernes 4 de febrero a las 20.30 horas cuando ambas partes se volverán a reunir.

Se propusieron tres alternativas:

El fin de semana del 25 y 26 de marzo en Alcalà , y el 1, 2 y 3 de abril en Alcossebre

, y el Aglutinarlo todo el 2 de abril y en Alcalà

y en Alcalà El 1, 2 y 3 de abril en Alcossebre y el 8, 9 y 10 en Alcalà de Xivert

Lo que está claro es que, si se hace, no será como en anteriores ediciones. Habrá muchísimas limitaciones (mascarilla, distancia de seguridad, no se podrá beber…), a no ser que cuando se celebre la situación sanitaria haya mejorado considerablemente. En un principio se calcula que para mediados de febrero la situación esté más estabilizada que ahora.