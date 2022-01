El Ayuntamiento de Almassora publica el calendario del contribuyente, que fija los plazos para el pago de los tributos en 2022 con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el gravamen más bajo de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes de la provincia. El tipo impositivo contrasta con el volumen presupuestario para este año que, con 43,3 millones de euros, se sitúa a la cabeza de las localidades de su tamaño.

La alcaldesa de la localidad, Merche Galí, hace hincapié en que el mayor volumen de ingresos municipales de la ciudadanía procede del IBI, cuyo periodo voluntario de pago abarca del 24 de mayo al 5 de agosto, mientras que el cargo de los recibos domiciliados está previsto para el 6 de julio. Por su parte, los recibos domiciliados de vados y basuras se cargarán el 6 de abril. Cabe destacar que quienes ingresen la cuota en periodo voluntario tendrán del 7 de marzo al 20 de mayo para hacerlo.

El calendario del contribuyente regula también las fechas de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Motora, que abarca del 6 de abril al 20 de junio en voluntaria, y el 6 de mayo como día para los recibos domiciliados.

Los negocios y empresas podrán pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) entre el 5 de septiembre y el 21 de noviembre. El cargo de las domiciliaciones está previsto para el 5 de octubre. Como novedad para 2022, este impuesto contará con una bonificación del 30% para aquellas empresas que apuesten por energías renovables o cogeneración. El Ayuntamiento, una vez comprobado que los sistemas se adaptan a los requisitos municipales, aplicará la reducción durante tres años como aliciente para implantar energía más sostenibles.

En todos los casos, tal como indica el portal web del Ayuntamiento, «con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se remiten los recibos a los domicilios de los contribuyentes». No obstante, no existe la obligación legal por parte del consistorio de enviar los recibos, por lo que si por cualquier circunstancia no se recibe los documentos de cobro en periodo voluntario, cada residente podrá solicitarlos a través de las vías habilitadas.

La ciudadanía podrá pedir los recibos de forma presencial en las oficinas del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) o telemática a través de la carpeta ciudadana. Cabe recordar a quienes domicilien sus recibos, que su validez tendrá efecto «siempre que se registre antes de tres meses del inicio del periodo de cobro voluntario». De no ser así, se activarán a partir del siguiente ejercicio.