El alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, ha comparecido en el salón de plenos del Ayuntamiento para anunciar el cese como concejala de Cultura y Patrimonio a la líder de Totes i tots som Vinaròs, Anna Fibla, “por falta de confianza”. La comparecencia del alcalde ha tenido lugar después de la dimisión del edil de Urbanismo, Deportes y Sanidad, José Chaler por el regalo del amigo invisible que este realizó a Fibla (una cabeza de cordero, ojos, vísceras y fruta y verdura en mal estado).

“Después del esfuerzo realizado por parte de las tres ejecutivas, no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo definitivo. Después de la rueda de prensa de Fibla y la diputada de Podem, mostramos nuestra disconformidad en muchas de las cosas que dijeron porque no se ajustan a la realidad de los hechos ocurridos la tarde del 21 de diciembre ni de las cuestiones internas del pacto. Llegados a este punto y debido que por parte de Fibla no ha habido ninguna rectificación o matización de aquellas afirmaciones que no se ajustan a la realidad, he decidido cesar de todas sus funciones delegadas que tiene la concejala Fibla, por falta de confianza.

Alsina quiso recalcar que no cesa a los otros dos ediles de TSV, Hugo Romero y Cecilia Pastor, ya que “han demostrado desde el primer momento su implicación y voluntad para intentar llegar a un acuerdo que permitiera llegar al final de legislatura con este pacto de gobierno”.

El alcalde agradeció la labor realizada por Chaler al frente de sus concejalías de Urbanismo, Deportes y Sanidad, remarcando que fue una de las personas que formó parte del equipo que encaró los peores días de la pandemia en la localidad. “Agradezco especialmente su implicación y trabajo en estos días tan complicados por intentar solventar una de las mayores crisis sanitarias que hemos vivido”, indicó.

Y concluyó apuntando que "he meditado hasta la extenuación las consecuencias que esta decisión puede comportar" y que "estoy seguro de que nos tocará trabajar y dialogar más que nunca para llevar adelante este proyecto pero asumimos un compromiso con los vinarocenses y así lo haremos hasta el final"

Opciones de gobierno

Tras este cese, el panorama político en Vinaròs se prevé con un gobierno en minoría del PSPV junto a Compromís. Falta conocer el posicionamiento de TSV, y si continuarán sus otros dos ediles, Hugo Romero y Cecilia Pastor tras el cese de Fibla, lo que parece muy improbable. El alcalde aseguró que no tiene la confirmación de que seguirán en el gobierno pero confió "en que antepongan el interés de Vinaròs por encima del partido, porque entiendo que su trabajo y comportamiento ha sido muy intachable y muy importante y me gustaría continuar con ellos en el gobierno"

En cuanto a quien sucederá a Chaler en las filas socialistas, Alsina no quiso aun avanzar nombres, aunque la próxima en la lista es Amalia Cabós. "Tenemos que valorar dentro del partido cual es la mejor posibilidad y veremos como redistribuimos estas concejalías", indicó.